Тотьмянина победила рак. И планирует 40 выступлений за сезон
Олимпийская чемпионка перенесла онкологническую операцию, но не собирается снижать нагрузки в ледовых шоу.
Олимпийская чемпионка перенесла онкологническую операцию, но не собирается снижать нагрузки в ледовых шоу.
Семья и знакомые знаменитой фигуристки Татьяны Тотьмяниной подтверждают, что она успешно перенесла операцию по удалению желчного пузыря и через три недели планирует выступить в ледовом шоу Игоря Крутого. Об этом, в частности написал в соцсетях муж олимпийской чемпионки Алексей Ягудин.
Врачи обнаружили у олимпийской чемпионки новообразование в желчном пузыре и назначили операцию. Вмешательство было не экстренным, а плановым. Найти для нее время в плотном графике фигуристки, задействованной в шоу, оказалось непросто.
«После обследования, когда зашла речь о госпитализации, отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле “Ромео и Джульетта”, — рассказала Тотьмянина. — Подвести, отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолета — на Каширку. Волнений не было, врачам такого авторитетного центра я доверяю полностью. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов. Все прошло на высшем уровне».
У спортсменки — весьма распространенный случай — полипоз желчного пузыря. Операция была не полостная, а лапроскопическая.
«Пациентка госпитализирована для выполнения лапроскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, то есть во время операции — есть опухоль или нет. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объем операции увеличился. Результат срочной гистологии — признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено», — рассказал заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы, к.м.н. Данил Подлужный.
«Обычно знаменитости, которые наблюдаются или оперируются в нашем центре, предпочитают быть инкогнито. Но фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Татьяна Тотьмянина не из таких. Вчера она была прооперирована, а уже на второй день
По словам Ягудина, в ближайшие два с половиной месяца у Тотьмяниной запланировано около 40 выступлений на льду.
— В первых четырех выступлениях я
— Мы с Таней на связи, желаю ей скорейшего выздоровления. Все хорошо. В скором времени она будет в форме, чтобы ответить на все вопросы. Нет сомнений, что 3 ноября она выйдет на лед в шоу Игоря Крутого, — сказал РИА «Новости» хореограф шоу Илья Авербух. — Это личные истории, они не требуют большого шума и огласки.
Дмитрий Сомов