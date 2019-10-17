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16 октября, источник: Спорт-Экспресс

Тотьмянина победила рак. И планирует 40 выступлений за сезон

Олимпийская чемпионка перенесла онкологническую операцию, но не собирается снижать нагрузки в ледовых шоу.

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Семья и знакомые знаменитой фигуристки Татьяны Тотьмяниной подтверждают, что она успешно перенесла операцию по удалению желчного пузыря и через три недели планирует выступить в ледовом шоу Игоря Крутого. Об этом, в частности написал в соцсетях муж олимпийской чемпионки Алексей Ягудин.

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Врачи обнаружили у олимпийской чемпионки новообразование в желчном пузыре и назначили операцию. Вмешательство было не экстренным, а плановым. Найти для нее время в плотном графике фигуристки, задействованной в шоу, оказалось непросто.

«После обследования, когда зашла речь о госпитализации, отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле “Ромео и Джульетта”, — рассказала Тотьмянина. — Подвести, отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолета — на Каширку. Волнений не было, врачам такого авторитетного центра я доверяю полностью. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов. Все прошло на высшем уровне».

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У спортсменки — весьма распространенный случай — полипоз желчного пузыря. Операция была не полостная, а лапроскопическая.

«Пациентка госпитализирована для выполнения лапроскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, то есть во время операции — есть опухоль или нет. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объем операции увеличился. Результат срочной гистологии — признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено», — рассказал заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы, к.м.н. Данил Подлужный.

«Обычно знаменитости, которые наблюдаются или оперируются в нашем центре, предпочитают быть инкогнито. Но фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Татьяна Тотьмянина не из таких. Вчера она была прооперирована, а уже на второй день по-олимпийски уверенно встает с кровати», — говорится в Instagram онкоцентра им. Н. Н. Блохина.

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В ближайшие дни Татьяна будет выписана домой. У них с мужем — тоже олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным — две дочки — Елизавета, которой скоро исполнится 10, и четырехлетняя Мишель.

По словам Ягудина, в ближайшие два с половиной месяца у Тотьмяниной запланировано около 40 выступлений на льду.

— В первых четырех выступлениях я все-таки участвовать не буду, немного поберегусь — рассказывает Татьяна, — а потом планирую войти в график. К тому же уже очень скоро, 3 ноября — юбилейный вечер Игоря Крутого, в котором я участвую с оригинальной программой. Хотелось бы выступить в полную силу. Валяться на койке некогда.

— Мы с Таней на связи, желаю ей скорейшего выздоровления. Все хорошо. В скором времени она будет в форме, чтобы ответить на все вопросы. Нет сомнений, что 3 ноября она выйдет на лед в шоу Игоря Крутого, — сказал РИА «Новости» хореограф шоу Илья Авербух. — Это личные истории, они не требуют большого шума и огласки.

Дмитрий Сомов

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