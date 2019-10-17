Королева, выживай! Такого женского фигурного катания ещё не было никогда
Если королева фигурного катания Алина Загитова выживет в этом сезоне, то сможет многое. В противном случае можно ждать завершения карьеры.
Если королева фигурного катания Алина Загитова выживет в этом сезоне, то сможет многое. В противном случае можно ждать завершения карьеры.
Переход на взрослый уровень трёх юных звёзд группы Этери Тутберидзе сделает предстоящий сезон в женском одиночном катании просто невероятным по накалу борьбы. Уже в прошлом от количества претендентов было тесно, а теперь просто не протолкнуться. Кто выживет в этой рубке? Кто завоюет заветные места в сборной России на чемпионаты Европы и мира?
Определяющим соревнованием, на основе которого будет сделан выбор, станет чемпионат России в Красноярске в конце декабря. Именно там случится очная битва всех претенденток. Пропустить его и всё равно получить место в сборной не получится ни у кого. Разве что Алина Загитова, как действующая королева женского катания, будет иметь
Сезон откроется в
Помимо наших состав участниц очень сильный: казахская
Главная интрига — первое, но не последнее в сезоне противостояние Евгении Медведевой и Александры Трусовой. Медведева разочаровала в Китае своим разобранным состоянием (но в Канаде она будет, как дома), Трусова впечатлила в Японии четырьмя четверными прыжками в произволке. Помимо них выступят японка Рика Кихира, канадка Габриэль Дэйлман, американка Теннелл и россиянка Серафима Саханович.
Пожалуй, самое интригующее противостояние осени. Действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова против обладающей феноменальным катанием Алёны Косторной, которая к своей пластике и хореографии добавила ещё и тройной аксель. Именно к выступлению этих фигуристок будет приковано повышенное внимание. Кто ещё выступит в Гренобле? Россиянка Мария Сотскова, японки Хигути и Сакамото, американка Мэрайя Белл, бельгийка Лена Хендрикс.
В Чунцине вновь на один лёд выйдут Щербакова, Туктамышева и ученица Тутберидзе из Казахстана Турсынбаева. С ними будут бороться японки Сатоко Мияхара и Марин Хонда и чемпионка Европы россиянка Софья Самодурова. После этого этапа с большой долей вероятности определится первая участница финала
Второе в сезоне противостояние Медведевой и Трусовой случится в Москве на российском этапе
Загитова, Косторная, Кихира, Самодурова, Лим — что ещё нужно, чтобы привлечь на трибуны безумно влюблённых в фигурное катание японцев? Состав участниц просто огненный. В Саппоро наверняка съедутся болельщики со всей Японии и не только.
Шестеро лучших по итогам шести этапов
Самый огненный турнир года! Ясно, что есть международные старты, чемпионат Европы и мира, но там не соберутся на одном льду все те, кто в очном споре определит состав сборной России.
По сравнению с Саранском изменился статус Щербаковой, Трусовой и Косторной, которые в прошлом году заняли весь пьедестал почёта. Они перешли во взрослое катание и претендуют на места в сборной России. Так что битва будет совершенно невероятной и непредсказуемой.
По итогам Красноярска определится тройка фигуристок, которые выступят в австрийском Граце. Безусловно, фаворитами турнира будут спортсменки из нашей страны.
В прошлом сезоне россиянки выиграли золото и бронзу чемпионата мира в Японии. А японки на домашнем льду вообще в медали не попали. Так что они, безусловно, будут стараться взять реванш, и наверняка мы увидим новую серию битвы Россия — Япония.
Стоит отметить, что состав команды на чемпионат мира в Монреале может быть отличным от того, что выступит на континентальном чемпионате.