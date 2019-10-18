Тарасова из-за болезни не будет комментировать этап Гран-при в США
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Об этом Тарасова сообщила на своей странице в Instagram. Первый из шести этапов
Друзья, завтра в Америке начинаются этапы
Гран-при.К сожалению, из-заболезни я не буду комментировать начало серии. Желаю всем участникам красивых и чистых прокатов. Болеем за наших!
Ранее стало известно, что все этапы серии