Тарасова из-за болезни не будет комментировать этап Гран-при в США

Об этом Тарасова сообщила на своей странице в Instagram. Первый из шести этапов Гран-при — Skate America — пройдет с 18 по 20 октября в американском Лас-Вегасе.

Друзья, завтра в Америке начинаются этапы Гран-при. К сожалению, из-за болезни я не буду комментировать начало серии. Желаю всем участникам красивых и чистых прокатов. Болеем за наших!