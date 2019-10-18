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17 октября, источник: Спорт РИА Новости

Тарасова из-за болезни не будет комментировать этап Гран-при в США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова из-за болезни не будет комментировать выступления спортсменов на первом этапе Гран-при в США.

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Об этом Тарасова сообщила на своей странице в Instagram. Первый из шести этапов Гран-при — Skate America — пройдет с 18 по 20 октября в американском Лас-Вегасе.

Друзья, завтра в Америке начинаются этапы Гран-при. К сожалению, из-за болезни я не буду комментировать начало серии. Желаю всем участникам красивых и чистых прокатов. Болеем за наших!
Татьяна Тарасова

Ранее стало известно, что все этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2019/20 будут показаны на Первом канале. Транслироваться соревнования будут в прямом эфире в специальном разделе на официальном сайте канала, а самые важные и интересные моменты будут показаны в телевизионном эфире.

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