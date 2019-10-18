Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Баффало Сэйбрз
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз
Б
32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Детройт Ред Уингз
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
13
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Миннесота Уайлд
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
52
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
09:59 (мск), источник: ТАСС

Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

ТАСС, 18 октября. Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соревнования пройдут на льду арены Orleans вместимостью более 9,5 тыс. человек.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

США являются одним из старейших мест проведения соревнований по фигурному катанию. Турнир под названием Skate America, который сейчас входит в состав серии, проводится с 1979 года. Нынешний старт станет 38-м в истории. Лас-Вегас принимает его впервые.

Серия Гран-при состоит из шести этапов. В нынешнем сезоне соревнования также будут проходить в городах Келоуна (Канада, 25—27 октября), Гренобль (Франция, 1—3 ноября), Чунцин (Китай, 8—10 ноября), Москва (15—17 ноября) и Саппоро (Япония, 23—25 ноября).

В зависимости от занятых мест на каждом этапе фигуристы зарабатывают баллы, лучшие выйдут в финал Гран-при, который состоится в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. В финал допускаются шесть лучших одиночников и одиночниц, а также по шесть спортивных пар и танцевальных дуэтов.

За победу на каждом этапе фигуристы получают $18 тыс. При этом пары и танцоры зарабатывают такую сумму на двоих. За второе место полагается $13 тыс., за третье — $9 тыс., за четвертое — $3 тыс., за пятое — $2 тыс. В финале серии призовой фонд значительно возрастет: за первое место фигуристы заработают $25 тыс., за второе — $18 тыс., за третье — $12 тыс., за четвертое — $6 тыс., за пятое — $4 тыс., за шестое — $3 тыс.

Дебют Щербаковой и амбиции Туктамышевой

В составе сборной России в женском одиночном катании выступят 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, 22-летняя Елизавета Туктамышева и 19-летняя Станислава Константинова. Для Щербаковой этап в Лас-Вегасе станет дебютным на взрослом уровне. В прошлом сезоне спортсменка выступала на международных соревнованиях среди юниоров и стала двукратным победителем этапов Гран-при, а также серебряным призером юниорского первенства мира в Загребе. В 2018 году спортсменка дебютировала на взрослом чемпионате России и заняла на турнире первое место, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Читайте также
«Уход к Тутберидзе переломил карьеру»: откровения Щербаковой

Щербакова — одна из трех девушек в современном фигурном катании, кто исполняет на соревнованиях четверные прыжки. В арсенале фигуристки присутствует сложнейший четверной лутц. В прошлом сезоне данный элемент получался у Щербаковой не на каждом старте, однако с опытом эта проблема может решиться.

Перед стартом серии Гран-при Щербакова выступила на предсезонном турнире «Ломбардия Трофи» в Италии и завоевала на нем золотую медаль. Там же выступала Туктамышева, однако опыт и усложненная произвольная программа, в которую спортсменка добавила второй тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, не помогли ей обойти юную конкурентку. Позднее Туктамышева приняла участие в турнире в Финляндии, где тоже стала второй, пропустив вперед еще одну воспитанницу Тутберидзе — Алену Косторную. Вероятно, в Лас-Вегасе спортсменка намерена взять реванш.

В мужском одиночном катании сборную России в США представят серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Дмитрий Алиев, а также Роман Савосин. Конкуренция в США у россиян будет очень серьезная. На турнире выступят китаец Боян Цзинь, чех Михал Бржезина, американцы Джейсон Браун и Алексей Красножон, а также главная звезда этапа — двукратный чемпион мира Натан Чен из США.

В парном катании выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Изначально Россия должна была быть представлена в Лас-Вегасе двумя парами, однако Наталья Забияко и Александр Энберт снялись с серии Гран-при по медицинским показаниям. Российскую пару на турнире заменили британцы Зои Джонс и Кристофер Бояджи. В Лас-Вегасе сборная России выставила сильные танцевальные дуэты — Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также Софья Шевченко / Игорь Еременко, главными конкурентами российских танцоров станут американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью.

Откроют соревнования спортивные пары, которые выйдут на лед с короткими программами в пятницу (23:00 мск). Уже 19 октября (0:26 мск) короткие программы представят мужчины, танцоры (05:05 мск) и девушки (07:00 мск). В тот же день будут разыграны медали у пар (23:09 мск) по итогам произвольных программ. В воскресенье мужчины (01:00 мск) покажут произвольные прокаты, после них завершат свои соревнования танцоры (04:52 мск) и девушки (07:01 мск), показательные выступления пройдут 21 октября в полночь.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Матч «Ахмата» и «Локомотива» откроет программу 13-го тура РПЛ
Гусев обокрал Панарина и забил важнейший гол в матче НХЛ (видео)
Четвертая ракетка мира Медведев снялся с турнира ATP в Вене
Варламов становится звездой Нью-Йорка. В него не зря поверили
Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал еще один кошмарный матч
Бетербиев сделал вес перед объединительным боем против Гвоздика
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь