Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

Источник: РИА "Новости"

США являются одним из старейших мест проведения соревнований по фигурному катанию. Турнир под названием Skate America, который сейчас входит в состав серии, проводится с 1979 года. Нынешний старт станет 38-м в истории. Лас-Вегас принимает его впервые.

Серия Гран-при состоит из шести этапов. В нынешнем сезоне соревнования также будут проходить в городах Келоуна (Канада, 25—27 октября ), Гренобль (Франция, 1—3 ноября ), Чунцин (Китай, 8—10 ноября ), Москва ( 15—17 ноября ) и Саппоро (Япония, 23—25 ноября ).

В зависимости от занятых мест на каждом этапе фигуристы зарабатывают баллы, лучшие выйдут в финал Гран-при, который состоится в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. В финал допускаются шесть лучших одиночников и одиночниц, а также по шесть спортивных пар и танцевальных дуэтов.

За победу на каждом этапе фигуристы получают $18 тыс. При этом пары и танцоры зарабатывают такую сумму на двоих. За второе место полагается $13 тыс., за третье — $9 тыс., за четвертое — $3 тыс., за пятое — $2 тыс. В финале серии призовой фонд значительно возрастет: за первое место фигуристы заработают $25 тыс., за второе — $18 тыс., за третье — $12 тыс., за четвертое — $6 тыс., за пятое — $4 тыс., за шестое — $3 тыс.

Дебют Щербаковой и амбиции Туктамышевой

В составе сборной России в женском одиночном катании выступят 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, 22-летняя Елизавета Туктамышева и 19-летняя Станислава Константинова. Для Щербаковой этап в Лас-Вегасе станет дебютным на взрослом уровне. В прошлом сезоне спортсменка выступала на международных соревнованиях среди юниоров и стала двукратным победителем этапов Гран-при, а также серебряным призером юниорского первенства мира в Загребе. В 2018 году спортсменка дебютировала на взрослом чемпионате России и заняла на турнире первое место, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Щербакова — одна из трех девушек в современном фигурном катании, кто исполняет на соревнованиях четверные прыжки. В арсенале фигуристки присутствует сложнейший четверной лутц. В прошлом сезоне данный элемент получался у Щербаковой не на каждом старте, однако с опытом эта проблема может решиться.

Перед стартом серии Гран-при Щербакова выступила на предсезонном турнире «Ломбардия Трофи» в Италии и завоевала на нем золотую медаль. Там же выступала Туктамышева, однако опыт и усложненная произвольная программа, в которую спортсменка добавила второй тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, не помогли ей обойти юную конкурентку. Позднее Туктамышева приняла участие в турнире в Финляндии, где тоже стала второй, пропустив вперед еще одну воспитанницу Тутберидзе — Алену Косторную. Вероятно, в Лас-Вегасе спортсменка намерена взять реванш.

В мужском одиночном катании сборную России в США представят серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Дмитрий Алиев, а также Роман Савосин. Конкуренция в США у россиян будет очень серьезная. На турнире выступят китаец Боян Цзинь, чех Михал Бржезина, американцы Джейсон Браун и Алексей Красножон, а также главная звезда этапа — двукратный чемпион мира Натан Чен из США.

В парном катании выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Изначально Россия должна была быть представлена в Лас-Вегасе двумя парами, однако Наталья Забияко и Александр Энберт снялись с серии Гран-при по медицинским показаниям. Российскую пару на турнире заменили британцы Зои Джонс и Кристофер Бояджи. В Лас-Вегасе сборная России выставила сильные танцевальные дуэты — Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также Софья Шевченко / Игорь Еременко, главными конкурентами российских танцоров станут американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью.