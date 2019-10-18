Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
ТАСС, 18 октября. Первый этап
ТАСС, 18 октября. Первый этап
США являются одним из старейших мест проведения соревнований по фигурному катанию. Турнир под названием Skate America, который сейчас входит в состав серии, проводится с 1979 года. Нынешний старт станет 38-м в истории.
В зависимости от занятых мест на каждом этапе фигуристы зарабатывают баллы, лучшие выйдут в финал
За победу на каждом этапе фигуристы получают $18 тыс. При этом пары и танцоры зарабатывают такую сумму на двоих. За второе место полагается $13 тыс., за третье — $9 тыс., за четвертое — $3 тыс., за пятое — $2 тыс. В финале серии призовой фонд значительно возрастет: за первое место фигуристы заработают $25 тыс., за второе — $18 тыс., за третье — $12 тыс., за четвертое — $6 тыс., за пятое — $4 тыс., за шестое — $3 тыс.
В составе сборной России в женском одиночном катании выступят 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, 22-летняя Елизавета Туктамышева и 19-летняя Станислава Константинова. Для Щербаковой этап в
Щербакова — одна из трех девушек в современном фигурном катании, кто исполняет на соревнованиях четверные прыжки. В арсенале фигуристки присутствует сложнейший четверной лутц. В прошлом сезоне данный элемент получался у Щербаковой не на каждом старте, однако с опытом эта проблема может решиться.
Перед стартом серии
В мужском одиночном катании сборную России в США представят серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Дмитрий Алиев, а также Роман Савосин. Конкуренция в США у россиян будет очень серьезная. На турнире выступят китаец Боян Цзинь, чех Михал Бржезина, американцы Джейсон Браун и Алексей Красножон, а также главная звезда этапа — двукратный чемпион мира Натан Чен из США.
В парном катании выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Изначально Россия должна была быть представлена в
Откроют соревнования спортивные пары, которые выйдут на лед с короткими программами в пятницу (23:00 мск). Уже 19 октября (0:26 мск) короткие программы представят мужчины, танцоры (05:05 мск) и девушки (07:00 мск). В тот же день будут разыграны медали у пар (23:09 мск) по итогам произвольных программ. В воскресенье мужчины (01:00 мск) покажут произвольные прокаты, после них завершат свои соревнования танцоры (04:52 мск) и девушки (07:01 мск), показательные выступления пройдут 21 октября в полночь.