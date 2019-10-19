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18 октября, источник: Спорт-Экспресс

Судейские скандалы и «толчки». Туктамышева против экс-юниорок — новая дуэль в фигурном катании?

В серии «Гран-при» Елизавета стартует вместе с Анной Щербаковой, а до этого дважды проиграла вчерашним юниоркам в спорных обстоятельствах.

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Последние два года мир русского фигурного катания строился вокруг дуэли Алина Загитова vs. Евгения Медведева, что было абсолютно логично. Здесь и споры вокруг смены места работы двукратной чемпионки мира, и победа на Олимпиаде более юной и менее известной фигуристки — в общем, все способствовало драматургии в стиле Голливуда, чего так не хватает бесконтактным видам спорта.

Но в новом сезоне эта дуэль если и продолжится, то в тени высоких результатов (и вероятных побед) других фигуристок. А именно — нового «выпуска» школы «Самбо-70», который после разгрома всех по юниорам вышел на взрослый уровень. Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выиграли четыре соревнования из четырех. В двух из них им противостояла лучшая ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. И оба этих старта завершились спорами о судейских оценках и реакции на них. Стартующее на этих выходных «Гран-при» также начнется с битвы Щербаковой и Туктамышевой. Это уже почти можно называть «классико».

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После короткой программы в Финляндии Елизавета не выдержала, саркастически показав судьям большой палец и закинув ногу на ногу. Потом посмеялась над оценками в «историях» в Instagram. Кто-то из болельщиков раскритиковал это нарушение субординации, кто-то — поддержал борьбу за чистоту спорта. Добавив, что терять 22-летней фигуристке, в общем-то, уже нечего. В самом деле — учитывая то, как в петербурженке из Глазова перед прошлогодним чемпионатом мира «убили девочку», теперь можно совершенно не связывать себя обязательствами. А заодно и делать шоу, что Елизавета умеет прекрасно.

Фанатское обострение

Противостояние оживилось после того, как в Интернете невесть откуда взялся слух: Туктамышева якобы толкнула Косторную, когда та ехала с флагом после победы в Финляндии. Хотя ни одного видео страшного нападения опубликовано не было.

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В итоге саму героиню даже спросили об инциденте в Instagram и об обидах на соперниц, и та отвергла подозрения.

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Учитывая то, в какое полыхающее поле битвы превратился «фигурный» Интернет на пике популярности Медведевой и Загитовой, сценарий очередного фанатского противостояния вполне возможен. Фигурное катание привлекает все больше людей, армия поклонников новых победительниц взрослых турниров будет расти. У Туктамышевой также внушительная группа поддержки. Учитывая эмоциональность и ранимость в мире фигурного катания, любая искра здесь дает пожар.

Наверное, такие выяснения отношений нормальны для футбола или ММА, но в фигурном катании из-за отсутствия истории культуры трэштокинга все воспринимается преувеличенно. Хотя ничего нового по сути в этом нет: в свое время и Сальхов истерил, видя Панина-Коломенкина. Но с приходом соцсетей происходит и вправду нездоровое превращение любого касания рукой в толчок. Вот уж поистине, бесконтактный вид спорта.

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Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания

Судьи подогрели ситуацию

Возвращаясь к судейству — разумеется, никаких претензий к Алёне или Анне ни у кого быть не может. Они не стоят у судейской комнаты с утра перед соревнованием, здесь нет никакого вселенского заговора — просто молодые «хрустальные» фигуристки исполняют свои программы на высочайшем уровне. Тем не менее, получается, что судьи сами разогревают публику, невольно делая из встреч фигуристок столкновение.

Как бы ни вводила ISU различные системы судейства и прочие GOE, фигурное катание останется субъективным. И пока оценки Туктамышевой по сравнению с ее соперницами юниорками скачут в зависимости от судьи.

Трофей Ломбардии, короткая программа. Елизавета первым делом исполняет тройной аксель, и уже там начинаются проблемы: российский судья ставит 0, финский — «-3». Любопытная математика — если представить, что Елизавете оценивал бы один судья, то результаты следующие: российский арбитр Святослав Бабенко выставил бы 78,16, а финка Мерья Косонен — 67,83. Даже уберем российского делегата, следующий арбитр из Чехии — 74,54. Разброс — 6,71 балла. У Щербаковой этот же показатель — 3,29, хотя россиянин тоже выделяется на общем фоне.

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Теперь произвольная программа — здесь все еще нагляднее. В случае с Туктамышевой разница — 12,88 балла, и тут соотечественник поставил даже не лучшую оценку, еще выше было у француза Жана-Ива Кербуша. У Щербаковой — всего 4,50.

Напомним, что решили судьбу золота 3,82 балла. Поневоле начнешь искать что-то подспудное. Возможно, катание Туктамышевой вызывает у судей такие споры о «зрелом женском», что просто подходы разные. Но слишком уж бросается в глаза разница между полным единодушием и шараханием в случае с двумя главными претендентками на победу.

Про Финляндию и странную местную судью-«обломщицу» по фамилии Эхальт «СЭ» уже писал. Впрочем, в Эспоо разница между Косторной и Туктамышевой была уже солиднее — более 22 баллов. Хотя, например, если бы оценки единолично выставляла чемпионка мира среди юниоров 1985 года Татьяна Шаркина, то она бы на восемь баллов уменьшилась. Но сущая правда, что произвольная у Елизаветы не получилась — возможно, как раз из-за потери эмоций на судействе в короткой, где основания возмущаться были.

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Этап Гран-при — это совершенно другой уровень соревнования, и хотелось бы, чтобы на нем косточки судьям перемывать не пришлось, а злость выплескивалась на лед, в идеальные прыжки. Битва за победу предстоит ожесточенная. Даже второе место может в перспективе лишить прохода в финал Гран-при. Завтра утром Щербакова и Туктамышева выйдут на лед друг за другом, разделенные перерывом на разминку. Анна стартует в 7:40, Елизавета в 7:54 по московскому времени. Пожелаем им безошибочного проката и чистого выяснения отношений на льду, без толчка и задоринки.

Дмитрий Кузнецов

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