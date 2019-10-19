Судейские скандалы и «толчки». Туктамышева против экс-юниорок — новая дуэль в фигурном катании?
В серии «Гран-при» Елизавета стартует вместе с Анной Щербаковой, а до этого дважды проиграла вчерашним юниоркам в спорных обстоятельствах.
В серии «Гран-при» Елизавета стартует вместе с Анной Щербаковой, а до этого дважды проиграла вчерашним юниоркам в спорных обстоятельствах.
Последние два года мир русского фигурного катания строился вокруг дуэли Алина Загитова vs. Евгения Медведева, что было абсолютно логично. Здесь и споры вокруг смены места работы двукратной чемпионки мира, и победа на Олимпиаде более юной и менее известной фигуристки — в общем, все способствовало драматургии в стиле Голливуда, чего так не хватает бесконтактным видам спорта.
Но в новом сезоне эта дуэль если и продолжится, то в тени высоких результатов (и вероятных побед) других фигуристок. А именно — нового «выпуска» школы «Самбо-70», который после разгрома всех по юниорам вышел на взрослый уровень. Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова выиграли четыре соревнования из четырех. В двух из них им противостояла лучшая ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. И оба этих старта завершились спорами о судейских оценках и реакции на них. Стартующее на этих выходных «Гран-при» также начнется с битвы Щербаковой и Туктамышевой. Это уже почти можно называть «классико».
После короткой программы в Финляндии Елизавета не выдержала, саркастически показав судьям большой палец и закинув ногу на ногу. Потом посмеялась над оценками в «историях» в Instagram.
Противостояние оживилось после того, как в Интернете невесть откуда взялся слух: Туктамышева якобы толкнула Косторную, когда та ехала с флагом после победы в Финляндии. Хотя ни одного видео страшного нападения опубликовано не было.
В итоге саму героиню даже спросили об инциденте в Instagram и об обидах на соперниц, и та отвергла подозрения.
Учитывая то, в какое полыхающее поле битвы превратился «фигурный» Интернет на пике популярности Медведевой и Загитовой, сценарий очередного фанатского противостояния вполне возможен. Фигурное катание привлекает все больше людей, армия поклонников новых победительниц взрослых турниров будет расти. У Туктамышевой также внушительная группа поддержки. Учитывая эмоциональность и ранимость в мире фигурного катания, любая искра здесь дает пожар.
Наверное, такие выяснения отношений нормальны для футбола или ММА, но в фигурном катании
Возвращаясь к судейству — разумеется, никаких претензий к Алёне или Анне ни у кого быть не может. Они не стоят у судейской комнаты с утра перед соревнованием, здесь нет никакого вселенского заговора — просто молодые «хрустальные» фигуристки исполняют свои программы на высочайшем уровне. Тем не менее, получается, что судьи сами разогревают публику, невольно делая из встреч фигуристок столкновение.
Как бы ни вводила ISU различные системы судейства и прочие GOE, фигурное катание останется субъективным. И пока оценки Туктамышевой по сравнению с ее соперницами юниорками скачут в зависимости от судьи.
Трофей Ломбардии, короткая программа. Елизавета первым делом исполняет тройной аксель, и уже там начинаются проблемы: российский судья ставит 0, финский — «-3». Любопытная математика — если представить, что Елизавете оценивал бы один судья, то результаты следующие: российский арбитр Святослав Бабенко выставил бы 78,16, а финка Мерья Косонен — 67,83. Даже уберем российского делегата, следующий арбитр из Чехии — 74,54. Разброс — 6,71 балла. У Щербаковой этот же показатель — 3,29, хотя россиянин тоже выделяется на общем фоне.
Теперь произвольная программа — здесь все еще нагляднее. В случае с Туктамышевой разница — 12,88 балла, и тут соотечественник поставил даже не лучшую оценку, еще выше было у француза
Напомним, что решили судьбу золота 3,82 балла. Поневоле начнешь искать
Про Финляндию и странную местную судью-«обломщицу» по фамилии Эхальт «СЭ» уже писал. Впрочем, в Эспоо разница между Косторной и Туктамышевой была уже солиднее — более 22 баллов. Хотя, например, если бы оценки единолично выставляла чемпионка мира среди юниоров 1985 года Татьяна Шаркина, то она бы на восемь баллов уменьшилась. Но сущая правда, что произвольная у Елизаветы не получилась — возможно, как раз
Этап
Дмитрий Кузнецов