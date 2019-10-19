Белоруска Александра Чепелева — 15-я после короткой программы на турнире Ice Star в Минске

В стартах женщин-одиночек предсказуемо не было равных чемпионке Европы россиянке Софье Самодуровой. Второе место — у выступающей за Азербайджан Екатерины Рябовой. Третью позицию перед произвольной программой занимает Матильда Алготссон из Швеции. Софья Самодурова проиграла Рябовой 1 балл за технику, но компоненты россиянки судьи оценили на 5 баллов выше.

В состязаниях танцевальных пар белорусский дуэт Эмилия Колеганова / Владислав Полховский после короткой программы занимает 7-е место. В тройку сильнейших входят Сара Хуртадо и Кирилл Халявин (Испания), Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) и Аннабель Морозова / Андрей Багин (Россия).