Белоруска Александра Чепелева — 15-я после короткой программы на турнире Ice Star в Минске
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения короткой программы у
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения короткой программы у
В стартах
В состязаниях танцевальных пар белорусский дуэт Эмилия Колеганова / Владислав Полховский после короткой программы занимает 7-е место. В тройку сильнейших входят Сара Хуртадо и Кирилл Халявин (Испания), Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) и Аннабель Морозова / Андрей Багин (Россия).
Представители спортивных танцев 19 октября продолжат состязания показом произвольной программы. Кроме того, начнутся старты у