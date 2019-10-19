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18 октября, источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Чепелева — 15-я после короткой программы на турнире Ice Star в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения короткой программы у женщин-одиночниц на турнире серии «челленджер» Ice Star 2019 в Минске лучшая из белорусок Александра Чепелева занимает 15-е место с результатом 44,68 балла, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В стартах женщин-одиночек предсказуемо не было равных чемпионке Европы россиянке Софье Самодуровой. Второе место — у выступающей за Азербайджан Екатерины Рябовой. Третью позицию перед произвольной программой занимает Матильда Алготссон из Швеции. Софья Самодурова проиграла Рябовой 1 балл за технику, но компоненты россиянки судьи оценили на 5 баллов выше.

В состязаниях танцевальных пар белорусский дуэт Эмилия Колеганова / Владислав Полховский после короткой программы занимает 7-е место. В тройку сильнейших входят Сара Хуртадо и Кирилл Халявин (Испания), Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) и Аннабель Морозова / Андрей Багин (Россия).

Представители спортивных танцев 19 октября продолжат состязания показом произвольной программы. Кроме того, начнутся старты у одиночников-мужчин. Беларусь представят Яков Зенько и Александр Лебедев. Им предстоит выступление в короткой программе.

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