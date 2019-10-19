Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе после ритм-танца

Российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро после ритм-танца расположилась на пятой строчке, набрав 70,49 балла. Дуэт Софьи Шевченко и Игоря Еременко идет на девятом месте, имея в активе 66,10 балла. Произвольный танец состоится в ночь на 20 октября.

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при (в Москве и Хельсинки — прим. ТАСС), однако в финале заняли только четвертое место. В активе фигуристов есть две бронзовые награды (2010/11, 2011/12) и одно золото (2012/13) в финалах юниорских Гран-при.