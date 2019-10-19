Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе после ритм-танца

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Аталанта
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия
Краснодар-2
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Ак Барс
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Ротор
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Шинник
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Валенсия
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Урал
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Дижон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Леганес
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Реал
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис Блюз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Северсталь
53
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
ХК Динамо
12
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Томь
11
Хоккей. НХЛ
20.10
Аризона Койотс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
20.10
Питтсбург Пингвинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Детройт Ред Уингз
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
10:17 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе после ритм-танца

ТАСС, 19 октября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Степанова и Букин набрали 80,46 балла. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, показавшие результат 83,45 балла. Третье место занимает канадский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен, у которых в активе 77,85 балла.

Читайте также
Загитова в 2019 году не сдала ни одного допинг-теста РУСАДА

Российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро после ритм-танца расположилась на пятой строчке, набрав 70,49 балла. Дуэт Софьи Шевченко и Игоря Еременко идет на девятом месте, имея в активе 66,10 балла. Произвольный танец состоится в ночь на 20 октября.

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при (в Москве и Хельсинки — прим. ТАСС), однако в финале заняли только четвертое место. В активе фигуристов есть две бронзовые награды (2010/11, 2011/12) и одно золото (2012/13) в финалах юниорских Гран-при.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Матч «Зенит» — «Ростов» и еще две встречи продолжат 13-й тур РПЛ
«Делала все через силу»: россиянки провалили старт Гран-При
«Поединок жизни»: как Бетербиев расправился с Гвоздиком
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
IBU аннулировал результаты Васильевой, женщины РФ лишатся квоты
Непобежденный американец бросил вызов лучшему бойцу UFC
Капитаны «Спартака» (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь