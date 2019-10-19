Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе после ритм-танца
ТАСС, 19 октября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после
ТАСС, 19 октября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после
Степанова и Букин набрали 80,46 балла. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, показавшие результат 83,45 балла. Третье место занимает канадский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен, у которых в активе 77,85 балла.
Российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро после
Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах
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