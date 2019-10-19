Фигуристка Щербакова идет четвертой после короткой программы на этапе Гран-при в США
ТАСС, 19 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает четвертое место после короткой программы на турнире Skate America — первом в сезоне этапе серии
ТАСС, 19 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова занимает четвертое место после короткой программы на турнире Skate America — первом в сезоне этапе серии
15-летняя подопечная Этери Тутберидзе получила за выступление 67,60 балла. Первое место по итогам короткой программы занимает американка Брэди Теннел, набравшая 75,10 балла, что является лучшим результатом в ее карьере. Второй идет японка Каори Сакамото (73,25), третьей — ее соотечественница Вакаба Хигути (71,76). Россиянка Елизавета Туктамышева занимает пятое место (67,28), Станислава Константинова — 11-е (48,27).
Теннел 21 год, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, также в ее активе золото командного Кубка мира.
Щербакова проводит первый сезон на взрослом уровне, она является первой спортсменкой, выполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях ISU. В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского
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