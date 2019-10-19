Мишин: Первый прокат фигуристки Туктамышевой на Гран-при сезона-2019/20 не сложился
МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Прокат короткой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на первом в сезоне этапе
МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Прокат короткой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на первом в сезоне этапе
Девушки представили короткие программы в рамках этапа
«Ну, не сложилось, — сказал Мишин. — Она была готова гораздо лучше, была готова бороться за самые высокие места. Но не получилось».
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале
Произвольная программа у девушек на этапе в