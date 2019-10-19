Мишин: Первый прокат фигуристки Туктамышевой на Гран-при сезона-2019/20 не сложился

Источник: РИА "Новости"

Девушки представили короткие программы в рамках этапа Гран-при в Лас-Вегасе в ночь на субботу. Туктамышева смогла чисто исполнить один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании — тройной аксель, но допустила ошибку при выезде из каскада «тройной тулуп — тройной тулуп». После короткой программы Туктамышева с результатом 67,28 балла занимает промежуточное пятое место.

«Ну, не сложилось, — сказал Мишин. — Она была готова гораздо лучше, была готова бороться за самые высокие места. Но не получилось».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при — 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей.