«Делала все через силу»: россиянки провалили старт Гран-При

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Аталанта
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия
Краснодар-2
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Ак Барс
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Ротор
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Шинник
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Валенсия
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Урал
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Дижон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Леганес
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Реал
Хоккей. НХЛ
22:00
Сент-Луис Блюз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Северсталь
53
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
ХК Динамо
12
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Томь
11
Хоккей. НХЛ
20.10
Аризона Койотс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
20.10
Питтсбург Пингвинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Детройт Ред Уингз
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
13:30 (мск), источник: Газета.Ру

«Делала все через силу»: россиянки провалили старт Гран-При

Фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова поделились мнением о неудачном старте на турнире Skate America. Ни одна из россиянок по итогам короткой программы не сумела пробиться в лидирующую тройку, что заметно ухудшает положение девушек в борьбе за пьедестал.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Российские одиночницы неудачно стартовали на турнире в Лас-Вегасе, проходящем в рамках серии Гран-при.

Дебютировавшая на взрослом уровне чемпионка России Анна Щербакова допустила падение на дорожке шагов, а также недокрутила каскад тройной лутц — тройной риттбергер. С 67,60 баллами подопечная Этери Тутберидзе занимает промежуточное четвертое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одной позицией ниже расположилась другая отечественная спортсменка Елизавета Туктамышева (67,28). Несмотря на шикарный тройной аксель, атлетка недосчиталась баллов на тройном лутце.

Во время загрузки произошла ошибка.

На неутешительном 11-м месте после короткой программы оказалась еще одна россиянка Станислава Константинова. Под сводами стадиона «Orleans Arena» она дважды упала во время проката, что не могло не сказаться на оценках. Судьи дали атлетке лишь 48,27 баллов.

Что же касается первой тройки, то в лидеры выбилась хозяйка льда Брэди Теннелл. В ее активе 75,10 баллов, что является лучшим результатом в карьере представительницы США. Следом за американкой идут японки Каори Сакамото (73,25) и Вакаба Хигути (71,76).

Читайте также
«Уход к Тутберидзе переломил карьеру»: откровения Щербаковой

Как итог, предварительная таблица женских соревнований выглядит следующим образом:

Гран-при Skate America — Лас-Вегас
Короткая программа у девушек

1. Брэди Теннелл (США) — 75,10 балла
2. Каори Сакамото (Япония) — 73,25
3. Вакаба Хигути (Япония) — 71,76
4. Анна Щербакова (Россия) — 67,60
5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 67,28

11. Станислава Константинова (Россия) — 48,27.

После проката Анна Щербакова прокомментировала свой взрослый старт на таком уровне, заметив, что отличий от юниорских соревнований она не заметила.

«Больше постараюсь не допускать таких глупых ошибок. На самом деле, большой разницы между взрослыми первенствами и юниорскими нет, потому что цель — всегда показывать свой максимум. От уровня соревнований это не сильно зависит. Сюда приехали мои мама и папа, болеют за меня. Этери Георгиевна и Даниил Маркович (Глейхенгауз — прим. “Газеты.Ru”) тоже со мной. Это всегда очень важно, так как это большая поддержка, которая помогает собраться в нужный момент», — приводит слова действующей чемпионки России Sport24.

Читайте также
Королева, выживай! Такого женского фигурного катания ещё не было никогда

Что же касается Елизаветы Туктамышевой, то она постаралась объяснить произошедшее нелегкими условиями, связанными со сменой часовых поясов и долгим перелетом из России в США.

«Прокат был абсолютно ужасный, не в ногах. Я делала все через силу, видимо, сказался перелет. На тренировках каталась довольно-таки неплохо, так что не очень оцениваю свой прокат… Да, был долгий перелет, но это никого не волнует, какой он был», — сказала фигуристка.

Также Туктамышева объяснила изменения в своей короткой программе, где элемент флип-тулуп был заменен на тулуп-тулуп.

«Мы с тренерами решили, что так будет увереннее, стабильнее. Может быть, дали бы больше баллов. Но не сработало: наверное, когда у тебя один день перерыва между стартами, не стоит делать какие-то критические изменения», — не скрывала разочарования Елизавета.

О скромном пятом месте своей подопечной после первого проката в США высказался и Алексей Мишин. Заслуженный тренер России уверен, что Елизавета была готова значительно лучше к соревнованиям.

«Ну, не сложилось. Она была готова гораздо лучше, желала бороться за самые высокие места. Но не получилось», — цитирует Мишина ТАСС.

Это не мой уровень. Я просто не смогла хорошо подготовить себя к прокату, дело абсолютно не поддавалось к контролю.
Станислава Константинова

А вот Станислава Константинова, признав собственное выступление совершенно не соответствующим ее уровню, заявила, что постарается все исправить уже в произвольной программе.

«Это не мой уровень. Я просто не смогла хорошо подготовить себя к прокату, дело абсолютно не поддавалось к контролю. Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться, показывая свой истинный уровень. Возможно, дело в перелете, но не хочу искать никаких оправданий. Хочу просто, чтобы завтра такого не было», — заявила спортсменка.

Свои произвольные программы девушки представят 20 октября. Начало прокатов запланировано на 7:00 по московскому времени.

Анатолий Ильинский

Читайте также
 Горбачев рассказал об обращении к Путину
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Матч «Зенит» — «Ростов» и еще две встречи продолжат 13-й тур РПЛ
«Поединок жизни»: как Бетербиев расправился с Гвоздиком
«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче чемпионата Испании
IBU аннулировал результаты Васильевой, женщины РФ лишатся квоты
Непобежденный американец бросил вызов лучшему бойцу UFC
Капитаны «Спартака» (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь