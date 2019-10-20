Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при в США
ЛАС-ВЕГАС, 20 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на первом этапе серии Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе.
Павлюченко и Ходыкин в произвольной программе набрали 125,73 балла и получили в сумме 196,98 балла. Победу одержали китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (200,89), замкнули тройку лучших американцы Хэвен Дэнни и Брэндон Фрэйзер (192,70).
Позже на этапе в Лас-Вегасе завершатся соревнования в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.