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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при в США

ЛАС-ВЕГАС, 20 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на первом этапе серии Гран-при Skate America, который проходит в Лас-Вегасе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Павлюченко и Ходыкин в произвольной программе набрали 125,73 балла и получили в сумме 196,98 балла. Победу одержали китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (200,89), замкнули тройку лучших американцы Хэвен Дэнни и Брэндон Фрэйзер (192,70).

Позже на этапе в Лас-Вегасе завершатся соревнования в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

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