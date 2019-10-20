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09:22 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

ТАСС, 20 октября. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (штат Невада).

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Источник: РИА "Новости"

В сумме за короткую и произвольную программы россиянин набрал 253,55 балла. Победил американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09). Еще один россиянин Роман Савосин занял последнее, 12-е место (182,16).

Алиев ранее ни разу не поднимался на подиум на этапах Гран-при среди взрослых. Однако он становился победителем финала юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. Также на счету 20-летнего фигуриста серебряная медаль чемпионата Европы среди взрослых 2018 года.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится 20 октября.

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