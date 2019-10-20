Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
ТАСС, 20 октября. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America — первом этапе серии
ТАСС, 20 октября. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America — первом этапе серии
В сумме за короткую и произвольную программы россиянин набрал 253,55 балла. Победил американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09). Еще один россиянин Роман Савосин занял последнее, 12-е место (182,16).
Алиев ранее ни разу не поднимался на подиум на этапах
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