Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
ТАСС, 20 октября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America — первом этапе серии
ТАСС, 20 октября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America — первом этапе серии
В сумме за
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (181,82), Софья Шевченко и Игорь Еременко — девятыми (166,51).
Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах