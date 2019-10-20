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09:07 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

ТАСС, 20 октября. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночных соревнованиях среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили в Лас-Вегасе (штат Невада).

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Источник: РИА "Новости"

По сумме двух программ 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 227,76 балла. Второе место заняла американка Брэди Теннел (216,14). Третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97). Еще одна россиянка, Станислава Константинова, заняла предпоследнее, 11-е место (143,39).

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Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне, она стала первой спортсменкой, выполнившей два четверных лутца (один из них в каскаде с тройным тулупом) в женском одиночном катании на соревнованиях ISU. В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Фигуристка заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на зимней юношеской Спартакиаде.

22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при — 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей.

Следующий этап Гран-при пройдет в Канаде с 25 по 27 октября.

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Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
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