Источник: РИА "Новости"

Этап в Лас-Вегасе завершился в воскресенье. В ходе соревнований Туктамышева, а также другие российские фигуристки сталкивались с неоднозначными решениями со стороны технической бригады. У Туктамышевой судьи дважды обнаружили недокруты (по одному — в короткой и произвольной программах), а дорожку шагов в ее произвольной программе арбитры оценили на второй уровень сложности (максимальный — четвертый). Туктамышева заняла в Лас-Вегасе третье место, выиграла этап россиянка Анна Щербакова, второй стала американка Брэди Теннелл.

«Я думаю, что это правда, — ответил Мишин на вопрос о том, не показалось ли ему странным судейство в Лас-Вегасе. — Но будучи человеком политкорректным, я не хочу говорить о том, почему формула “дома и стены помогают” достигает таких гипертрофированных размеров».