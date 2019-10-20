Травма партнерши помешала Степановой и Букину подготовиться к этапу Гран-при в США
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин смогли провести лишь месяц подготовки к первом этапу
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин смогли провести лишь месяц подготовки к первом этапу
Степанова и Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America — первом этапе серии
«Мы не афишировали, но у Саши были проблемы со спиной — с одной стороны ничего серьезного, но это мешало кататься — перед турниром тренировались буквально месяц. И в короткой, и в произвольной программе катались хорошо, сделали все элементы, но это пока сыровато. Тем не менее приятно, что они смогли обыграть в произвольной программе американский дуэт в США, показали себя бойцами», — отметил Свинин.
Тренер добавил, что травма больше не мешает Степановой: «Саша ездила в Германию на лечение, сейчас спина ее уже не беспокоит. Так что потенциал хороший, время есть, все нюансы подработаем».
Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах