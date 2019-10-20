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11:52 (мск), источник: ТАСС

Травма партнерши помешала Степановой и Букину подготовиться к этапу Гран-при в США

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин смогли провести лишь месяц подготовки к первом этапу Гран-при в США из-за травмы партнерши, но повреждение решили на афишировать. Об этом ТАСС сообщил тренер дуэта Александр Свинин.

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Источник: РИА "Новости"

Степанова и Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили в Лас-Вегасе (штат Невада). В сумме за ритм-танец и произвольный танец они набрали 206,57 балла. Победили американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55), однако в произвольном танце оценки россиян были выше. Третье место заняли канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53).

«Мы не афишировали, но у Саши были проблемы со спиной — с одной стороны ничего серьезного, но это мешало кататься — перед турниром тренировались буквально месяц. И в короткой, и в произвольной программе катались хорошо, сделали все элементы, но это пока сыровато. Тем не менее приятно, что они смогли обыграть в произвольной программе американский дуэт в США, показали себя бойцами», — отметил Свинин.

Тренер добавил, что травма больше не мешает Степановой: «Саша ездила в Германию на лечение, сейчас спина ее уже не беспокоит. Так что потенциал хороший, время есть, все нюансы подработаем».

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при (в Москве и Хельсинки), однако в финале заняли только четвертое место.

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