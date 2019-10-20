«Вынесла всех»: как Щербакова ограбила Вегас

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В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы — Skate America. Наибольший интерес, что уже стало традицией, представляли соревнования женщин-одиночниц, где борьбу за медали вели сразу две российские фигуристки: Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе и Елизавета Туктамышева, представляющая петербургскую школу.

Обе россиянки, пожалуй, оказались самыми привлекательными героями для американской публики — именно у наших фигуристок были заявлены сложнейшие программы, подобные которым за океаном видят не так уж и часто у местных спортсменов.

Для 15-летней Щербаковой турнир стал дебютным этапом Гран-при на взрослом уровне. Она же первой из талантливой троицы Тутберидзе стартовала в престижной серии — Александре Трусовой и Алене Косторной еще только предстоит боевое крещение на Гран-при.

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Несмотря на уверенное владение элементами высшей категории сложности, короткая программа в Вегасе у Щербаковой не задалась. Она стала только четвертой, пропустив вперед японок Вакабу Хигути и Каори Сакамото, а также американку Брэди Теннелл. Изначально чрезвычайно придирчивые к российским фигуристкам на турнире судьи увидели у Щербаковой спорный недокрут на сложнейшем каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, но и это не стало главной бедой.

В ходе выступления россиянка допустила редкую и грубую ошибку, упав на дорожке шагов.

«В произвольной программе старалась не зацикливаться на этом. Понятное дело, что мы сделаем выводы и постараемся больше не допускать ошибок», — поделилась россиянка уже после победы, отметив, что трудности ей помогли преодолеть тренеры и родители.

Щербакова не попала в тройку по итогам короткого проката, однако, учитывая уровень соперников, определенный оптимизм в преддверии произвольных прокатов все же сохранялся. Так и получилось в итоге: действующая чемпионка России чисто исполнила обещанный каскад четверной лутц + тройной тулуп, а также сольный четверной лутц. Кроме того, она прыгнула каскад тройной лутц + тройной риттбергер. А в третьем каскаде, тройной флип + тройной сальхов через ойлер, судьи вновь увидели спорный недокрут.

Это не помешало ей победить — 227,76 балла по сумме двух программ и уверенная победа.

«До конца программы ехала с мыслью: “Терпеть, терпеть, не расслабляться”. Не хотела, чтобы были какие-то недочеты. Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах. Мои планы на будущее? Хочу быть более уверенной в себе и в своих прокатах: выступать чисто как в короткой, так и в произвольной», — приводит слова фигуристки Sport24.

Американка Теннелл, чисто откатавшая произвольный номер, набрала более чем на десять баллов меньше. И оценка за компоненты у местной фигуристки, не показавшей ничего экстраординарного и допустившей помарку в технической части, к слову, оказалась выше, чем у Щербаковой. Это к вопросу о том, как судят в Неваде.

Судейские решения, так или иначе, не заставили Щербакову расстраиваться. А олимпийский чемпион Алексей Ягудин и вовсе допустил, что присутствовавшие на трибунах зрители до конца не осознают, какое достижение покорилось россиянке.

Люди встали, а они вообще в реальности понимают, что стали свидетелями какого-то чуда? Это действительно произошло чудо на льду. Алексей Ягудин

«Люди встали, а они вообще в реальности понимают, что стали свидетелями какого-то чуда? Это действительно произошло чудо на льду. Я обожаю людей, которые не на словах что-то делают, а именно делают. Щербакова вышла и без слов все сделала. Это не просто заявка, что она готова и планирует четверные прыжки. Она просто вышла и вынесла всех», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Уходя от разговора про Щербакову, нельзя не отметить, что в этом сезоне каждый старт является ключевым для главного «ветерана» женского одиночного катания — Елизаветы Туктамышевой, поскольку уровень конкуренции в сборной России просто запредельный. У нее в короткой программе, как и у более молодых коллег, многое не получилось, но вопросы к судейской бригаде, так или иначе, оставались. В произвольном номере ученице Алексея Мишина удалось собраться: как и планировалось, ей удалось чисто прыгнуть два акселя в три с половиной оборота, один из которых был поставлен в каскад с двойным тулупом.

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В общей сумме 22-летняя россиянка пробила 205,97 балла. Изначально же оценка была выше, но судьи в последний момент заметили, что Туктамышева, по их мнению, недокрутила тройной риттбергер. В конечном итоге она стала третьей, уступив Теннелл.

«Эмоции положительные, поскольку удалось более качественно сегодня представить программу, чем вчера, поэтому в целом довольна. Единственное, остался осадок после короткой. Но главное, что все закончилось хорошо. Хотелось закончить Skate America на хорошей ноте, очень хотелось. Я бы себе не простила, если бы откатала плохо», — заявила фигуристка по окончании соревнований.

Отдельного упоминания стоит вопрос компонентов Туктамышевой. Ее программа — яркая и неординарная, как и она сама, отходит от приевшейся всем классики.

Болельщики в Вегасе оказались в восторге от проката россиянки, но судьи уже в который раз ставят ей чрезвычайно низкие баллы по этому показателю — лишь 64,30 балла. Из тройки лидеров, как они посчитали, интереснее всех оказался номер Теннелл.

Сплошным разочарованием же стало выступление Станиславы Константиновой на турнире.

Она показала предпоследний результат в короткой программе, допустив массу срывов и падений, а в произвольной развалилась еще больше, хотя начиналось все неплохо: каскады двойной аксель + тройной тулуп и тройной флип + двойной тулуп, хорошо получились сольные тройной флип и тройной риттбергер, после чего уже произошло падение на двойном лутце и помарка на двойном акселе, а затем еще одно падение на лутце.

Два старта прошли в каком-то тотальном стрессе и провале. Пока не могу назвать причину ошибок, но надеюсь, мне удастся ее выявить. Станислава Константинова

По итогам двух программа 19-летняя подопечная Валентины Чеботаревой стала только 11-й, набрав 143,39 балла. Это при том, что лучший результат в карьере Константиновой превосходит текущий более чем на 50 пунктов.

«Два старта прошли в каком-то тотальном стрессе и провале. Пока не могу назвать причину ошибок, но надеюсь, мне удастся ее выявить. Два таких плохих старта сильно бьют по самооценке и репутации, поэтому нужно разбираться, чтобы дальше такого не было, работать на перспективу. Сейчас же у меня есть то, что имею», — подчеркнула после прокатов претендентка на попадание в сборную России.

Фигурное катание. 1-й этап. Skate America. Лас-Вегас, США

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 227,76

2. Брэди Теннелл (США) — 216,14

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 205,97

4. Каори Сакамото (Япония) — 202,47

5. Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,50…

11. Станислава Константинова (Россия) — 143,39.

Игорь Игнатов