Фигуристка Щербакова заявила, что ее целью на Гран-при в США были два четверных лутца
ТАСС, 20 октября. Победительница этапа
ТАСС, 20 октября. Победительница этапа
В воскресенье Щербакова одержала победу на первом в сезоне этапе
«Моя цель сегодня состояла в том, чтобы показать четверные лутцы, а также другие прыжки. Победа [на этапе Гран-при] очень важна, потому что это мой первый сезон на взрослом уровне, и я хочу показать чистое катание», — сказала Щербакова.
«Я так счастлива почти чисто откатать произвольную программу, но хочу ее улучшить, — сказала Туктамышева. — Я не могу прыгать четверные прыжки, так что пока в мою программу может войти тройной аксель. Хочу показывать чистые прокаты».
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