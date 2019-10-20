Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Падерборн
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
СПАЛ
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Рома
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Бетис
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
Авангард
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Эспаньол
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Р
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
11
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Витязь
32
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Интер
34
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Сельта
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Лечче
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Леванте
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.10
Чикаго Блэкхокс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Баффало Сэйбрз
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Б
23
Все события
Фоторепортажи
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
13:42 (мск), источник: ТАСС

Рукавицын: Ошибка в подсчетах не дала Алиеву выиграть серебро на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Неверный подсчет прыжков в произвольной программе не позволил российскому фигуристу Дмитрию Алиеву побороться за серебряную награду на первом в сезоне этапе Гран-при в США. Об этом ТАСС по телефону рассказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

Наверх
Источник: Reuters

По сумме программ россиянин набрал 253,55 балла и впервые в карьере поднялся на пьедестал почета взрослого Гран-при, заняв третье место. Победу одержал американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09).

«После сбоя на первом каскаде Дима решил, что судьи засчитали его лутц как двойной и пошел на повтор. Судьи же засчитали его прыжок как тройной с недокрутом. Конечно, по ходу программы такие вещи просчитать очень сложно, и этот момент не дал нам побороться за серебро», — рассказал Рукавицын.

«Нам предстоит еще немало работы, но я доволен результатом на данном этапе. Как и взрослым подходом к работе Дмитрия — все тренировки проходили с умом, с головой, и главное — с хорошим настроением, на подъеме», — отметил он.

Рукавицын поблагодарил известных советских фигуристов Олега Макарова и Ларису Селезнову, которые помогли спортсмену пройти акклиматизацию в США перед стартом: «Мы готовились к этому этапу Гран-при на сборе в США — 10 дней были в Нью-Йорке. Огромное спасибо за это Олегу Макарову и Ларисе Селезневой, они нас приняли, у нас были просто прекрасные условия, благодаря которым нам удалось акклиматизироваться перед соревнованиями».

Алиев становился победителем финала юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. Также на счету 20-летнего фигуриста серебряная медаль чемпионата Европы 2018 года.

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Вынесла всех»: как Щербакова ограбила Вегас
Евсеев сдержал еще одного топа. Газон в Уфе не извиняет ЦСКА
«Крылья» обыграли «Оренбург», одержав третью подряд победу в РПЛ
«Это фиаско, алкаш»: Хабиб высмеял Конора
Бывшая российская биатлонистка решила выступать за Сербию
Тедеско повторил старт Рианчо (фото)
Игрока РПЛ отключили от аппарата искусственной вентиляции легких
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь