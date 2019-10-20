Ягудин: Фигуристки Щербакова и Туктамышева подарили чудо зрителям этапа Гран-при в США
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева подарили зрителям первого этапа серии
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева подарили зрителям первого этапа серии
Первый этап
«Я сегодня задался вопросом — люди, которые сидят на трибунах, вообще понимали, очевидцами чего они стали? Это было реально круто. И неважно, что Анна поднялась с четвертого место на первое, бывало и с шестого поднимались. Важно, что сегодня обе наши девушки продемонстрировали нам настоящее чудо, подарили нам праздник спорта, мы гордимся нашими фигуристками», — подчеркнул Ягудин.
«Я не совсем согласен с оценками на этом старте, в том числе за недокруты и Туктамышевой, и Щербаковой в короткой программе, не совсем согласен с оценками и в произвольной, но я не судья — я комментатор. Туктамышева на мой взгляд вообще демонстрирует абсолютно зрелое выверенное катание со своим подоспевшим шармом, который не может оцениваться на столь низкие баллы на второй оценке», — считает Ягудин.
Следующий этап серии