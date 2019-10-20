Фигурист Ковалев стал вторым на турнире в Минске

Также в субботу российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли четвертое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Победу одержали испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, вторыми стали польские спортсмены Наталья Калишек и Максим Сподырев, третье место заняли украинцы Александра Назарова и Максим Никитин.