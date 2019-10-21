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9Успех российских фигуристов на Skate America
5Тихонов и «Спартак». Капитан народной команды
20 октября, источник: Lenta.Ru

Появилось видео исторического проката российской фигуристки

Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии Гран-при Skate America. Ролик доступен на странице «Первого канала» в YouTube.

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Щербакова — первая в истории фигуристка, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. В октябре прошлого года она выполнила эти прыжки на этапе Кубка России.

Фигуристка выиграла первый этап серии Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Щербакова проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России.

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