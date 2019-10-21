Появилось видео исторического проката российской фигуристки
Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии
Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии
Щербакова — первая в истории фигуристка, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях. В октябре прошлого года она выполнила эти прыжки на этапе Кубка России.
Фигуристка выиграла первый этап серии
Щербакова проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России.