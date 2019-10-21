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01:05 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 8-е место на турнире серии «Челленджер» в Минске

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительный день международного турнира серии «Челленджер» Minsk-Arena Ice Star-2019, белорус Александр Лебедев занял 8-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На 10-й строке итогового протокола завершил турнир еще один представитель Беларуси Яков Зенько.

Победу в состязаниях фигуристов праздновал итальянец Даниэль Грасль. Серебро у россиянина Артема Ковалева. Третье место занял француз Адам Сяо Хим Фа.

Ранее в стартах танцевальных пар победу праздновали испанские фигуристы Сара Хуртадо и Кирилл Халявин. На втором месте польский дуэт Наталья Калишек и Максим Сподырев, а на третьей украинцы Александра Назарова и Максим Никитин.

Эмилия Калеганова и Владислав Полховский из Беларуси завершили домашний старт на 7-й позиции.

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