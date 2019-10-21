Белорусский фигурист Александр Лебедев занял 8-е место на турнире серии «Челленджер» в Минске

На 10-й строке итогового протокола завершил турнир еще один представитель Беларуси Яков Зенько.

Ранее в стартах танцевальных пар победу праздновали испанские фигуристы Сара Хуртадо и Кирилл Халявин. На втором месте польский дуэт Наталья Калишек и Максим Сподырев, а на третьей украинцы Александра Назарова и Максим Никитин.