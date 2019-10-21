Лутцы славы: Щербакова сделала серьезную заявку на победу в сезоне
Подопечная Этери Тутберидзе переписала историю фигурного катания на своем первом международном старте на взрослом уровне.
Подопечная Этери Тутберидзе переписала историю фигурного катания на своем первом международном старте на взрослом уровне.
Российская фигуристка Анна Щербакова впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца в произвольной программе и выиграла свой первый международный старт на
Другая россиянка — чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева взяла бронзу, сделав два тройных акселя. Серебро у американки Брэди Теннелл, лидировавшей после короткой программы. Станислава Константинова завершила турнир на 11-м месте, допустив много ошибок в произвольной программе.
— Произвольная программы Анны Щербаковой — историческое событие в фигурном катании, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион Роман Костомаров. — На официальных соревнованиях сделать два четверных лутца — это
Стоит отметить, что это первая победа Щербаковой на взрослом уровне. После финального проката зрители стоя аплодировали 15-летней ученице Тутберидзе. Причем главное впечатление на американских зрителей произвела не пара ультрапрыжков нашей девушки, а
— У Анны была фантастическая программа, — отметил «Известиям» серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух. — В США она сделала серьезную заявку на успешный сезон. Теперь главное — прибавить в стабильности.
Если бы не ошибки в произвольной, то Алиев вполне бы мог завоевать серебро. Но чисто откататься на американском льду не получилось. В самом начале он не докрутил запланированный четверной лутц и ошибся на третьем акселе. Второй представитель России — Роман Савосин — не смог получить высоких оценок в связи с очень легкой программой для современного фигурного катания и занял последнее, 12-е место.
— Алиев хорошо выглядит в этом году, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — У него был провальный прошлый сезон, после которого были сделаны правильные выводы. В
С серебром
— Степанова и Букин здорово откатали, у них хорошая программа, — отметил в разговоре с «Известиями» Роман Костомаров. — Конечно, еще есть
В соревновании спортивных пар россияне также остановились в шаге от золота. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, которые проводят второй взрослый сезон, на американском этапе переписали свои лучшие личные результаты — в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Этого не хватило, чтобы обойти китайскую пару Пен Чен — Цзинь Ян, но ученики Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова сделали серьезную заявку на попадание в финал
— Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — молодая, сильная пара, — заключила Наталья Бестемьянова. — В США они показали не только достойный результат, но и то, что способны еще прибавлять и прибавлять. У них большой потенциал пробиться в элиту в парном катании уже в нынешнем сезоне.
Следующий этап
Тимур Ганеев