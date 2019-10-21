Лутцы славы: Щербакова сделала серьезную заявку на победу в сезоне

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Российская фигуристка Анна Щербакова впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца в произвольной программе и выиграла свой первый международный старт на Гран-при Skate America. В танцах на льду наша пара Александра Степанова — Иван Букин взяла серебряные награды и практически гарантировала себе участие в финале Гран-при. Всего российские фигуристы завоевали пять наград в Лас-Вегасе. Также пять медалей у хозяев турнира — сборной США (2−2−1), у китайской команды золото в паре, у канадцев — бронза в танцах на льду.

Чемпионка России Анна Щербакова выиграла стартовый этап Гран-при сезона-2019/20, став первой фигуристкой, исполнившей в одной программе два четверных лутца, один из которых в каскаде.

Другая россиянка — чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева взяла бронзу, сделав два тройных акселя. Серебро у американки Брэди Теннелл, лидировавшей после короткой программы. Станислава Константинова завершила турнир на 11-м месте, допустив много ошибок в произвольной программе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KAplcyybyT8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Произвольная программы Анны Щербаковой — историческое событие в фигурном катании, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион Роман Костомаров. — На официальных соревнованиях сделать два четверных лутца — это что-то невероятное. Девчонки у нас сейчас вообще молодцы, приятно наблюдать за их ростом. Особенно за подопечными группы Этери Тутберидзе.

Стоит отметить, что это первая победа Щербаковой на взрослом уровне. После финального проката зрители стоя аплодировали 15-летней ученице Тутберидзе. Причем главное впечатление на американских зрителей произвела не пара ультрапрыжков нашей девушки, а платье-трансформер (в ходе номера менялся его цвет) — гениальная в своей простоте история, придуманная тренером в межсезонье.

— У Анны была фантастическая программа, — отметил «Известиям» серебряный призер Олимпиады, хореограф Илья Авербух. — В США она сделала серьезную заявку на успешный сезон. Теперь главное — прибавить в стабильности.

В мужском одиночном катании порадовал 20-летний Дмитрий Алиев. Ученик Евгения Рукавицына великолепно откатал короткую программу, уступив только двукратному чемпиону мира американцу Натану Чену.

Если бы не ошибки в произвольной, то Алиев вполне бы мог завоевать серебро. Но чисто откататься на американском льду не получилось. В самом начале он не докрутил запланированный четверной лутц и ошибся на третьем акселе. Второй представитель России — Роман Савосин — не смог получить высоких оценок в связи с очень легкой программой для современного фигурного катания и занял последнее, 12-е место.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7ov0kljbRrE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Алиев хорошо выглядит в этом году, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — У него был провальный прошлый сезон, после которого были сделаны правильные выводы. В Лас-Вегасе он блестяще откатал короткую программу, в произвольной были ошибки, но в любом случае Дима прогрессирует. Сможем ли мы увидеть его в финале Гран-при? Если бы он занял второе место Skate America, то практически бы гарантировал себе выход в финал. С третьего тоже возможно, но надо понять все расклады, как кто выступит на следующих этапах.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

С серебром Лас-Вегас покидают российские танцоры, призеры чемпионата Европы Александра Степанова — Иван Букин. Они уступили только знаменитому американскому дуэту Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью. Это важная медаль для учеников Ирины Жук и Александра Свинина, поскольку фигуристы пропустили контрольные прокаты и предсезонные турниры из-за проблем со спиной у партнерши. Российские пары — опытные Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро и вчерашние юниоры Софья Шевченко — Игорь Еременко заняли 5-е и 9-е места соответственно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1vwv23IAHtw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Степанова и Букин здорово откатали, у них хорошая программа, — отметил в разговоре с «Известиями» Роман Костомаров. — Конечно, еще есть что-то добавить. Например, скорости во второй половине проката, но в принципе ребята здорово выглядят на старте сезона. Уверен, эта пара будет в финале Гран-при. Да и в США они могли рассчитывать на победу, выиграв произвольную программу.

В соревновании спортивных пар россияне также остановились в шаге от золота. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, которые проводят второй взрослый сезон, на американском этапе переписали свои лучшие личные результаты — в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Этого не хватило, чтобы обойти китайскую пару Пен Чен — Цзинь Ян, но ученики Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова сделали серьезную заявку на попадание в финал Гран-при.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Kz6WcjHnnnw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — молодая, сильная пара, — заключила Наталья Бестемьянова. — В США они показали не только достойный результат, но и то, что способны еще прибавлять и прибавлять. У них большой потенциал пробиться в элиту в парном катании уже в нынешнем сезоне.

Следующий этап Гран-при состоится на этой неделе — с 25 по 27 октября в канадском городе Келоун.

Тимур Ганеев