Гейша и номер о погибшем брате: чем фигуристы удивили США
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Показательные выступления после соревнований — это
Анна Щербакова выступила с показательным номером, который она впервые продемонстрировала еще в прошлом сезоне — после юниорского чемпионата мира. Сначала скромная девушка появляется в кимоно гейши, раздает поклоны и элегантно кружится на льду, но в середине программы неожиданно скидывает с себя просторное одеяние и остается в багровом платье — самурай вышел на охоту.
Примерно в таком же стиле Щербакова оглушила своих соперниц на соревнованиях, когда выдала блестящую произвольную программу и поднялась на первую строчку таблицы, хотя занимала лишь четвертое место после провала в коротком выступлении.
Однако в произвольной ученица Этери Тутберидзе первой в истории среди женщин исполнила в одной программе два четверных лутца (первый шел в каскаде с тройным тулупом, второй оказался сольным), две сложнейшие комбинации тройной лутц — тройной ритбергер и тройной флип — ойлер — тройной сальхов.
Это позволило Щербаковой набрать за произвольную программу 160,16 балла — до мирового рекорда ее одногруппницы Александры Трусовой, исполняющей аж четыре четверных за одну программу, победительнице не хватило
Триумф отечественной атлетки в США ожидаемо вызвал восторженные отзывы на родине. Так олимпийский чемпион — 2006 Роман Костомаров назвал выступление россиянки, сумевшей перестроиться после неудачной короткой программы, историческим событием.
«Произвольная программа Анны стала историческим событием в фигурном катании. Это
Того же мнения придерживается и прославленный тренер Татьяна Тарасова. Эксперт уверена, что достижение Щербаковой еще нескоро удастся
«Подобные рекорды ставятся на много лет вперед. Сто лет теперь нужно будет ждать такого выступления», — цитирует Тарасову ТАСС.
Елизавета Туктамышева, которая в прошлом сезоне взорвала сеть номером в образе стюардессы, должна была представить новый показательный после этапа
Причем на первом тройном акселе она сделала «бабочку», а со второго — упала. Смотреть на это было больно.
Зачем надо было вставлять такие сложные элементы в показательный, было не очень понятно, как и то, почему Туктамышева не стала катать свой новый номер для шоу, который ей поставил Илья Авербух.
К сожалению, в последнее время Императрицу преследует череда не очень приятных событий. В
Два чисто исполненных тройных акселя (один из них — в каскаде с двойным тулупом) помогли девушке набрать 138,69 балла и занять третье место.
«Эмоции после проката? Положительные. Удалось более качественно сегодня представить программу, чем вчера, поэтому в целом довольна. Единственное, остался осадок после короткой. Но главное, что все закончилось хорошо», — цитирует Туктамышеву Sport24.
Одна из самых красивых танцевальных пар в мире фигурного катания Александра Степанова и Иван Букин не уехали из Вегаса без медали, набрав 206,57 балла и завоевав серебряную медаль. Они уступили только хозяевам льда Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,55).
Во время показательных выступлений Степанова и Букин, известные своими пикантными номерами, также не подвели. Ребята продемонстрировали современный танец под Джастина Бибера, а Александра в облегающем топе успела даже полежать на льду, элегантно изгибаясь.
Что интересно, после короткой программы Стапанова и Букин могли и вовсе сняться с соревнований в
Об этом поведала наставница спортсменов Ирина Жук, отметившая, что
«Теперь нам предстоит выступать только на заключительном этапе
Оставил о себе приятное впечатление на Skate America и российский одиночник Дмитрий Алиев.
В условиях борьбы с очень статусными соперниками отечественный спортсмен не сплоховал, заняв итоговое третье место (253,55). И это притом, что после короткой программы Алиев шел вторым, до последнего борясь за высшую ступеньку пьедестала.
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В произвольной программе россияне допустили падение партнерши с выброса, что не помешало судьям выставить нашему дуэту высшие оценки дня за технику и привести пару к серебру.
Золото досталось китайцам Чэн Пэн / Цзинь Ян, а бронза — Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер из США.
На показательных ребята разыграли интересную сценку: Денис проиграл все свои деньги в казино и бросился в отчаянный танец с крупье — Дарьей. Зрители встречали ухаживания незадачливого игрока за крупье громким хохотом и аплодисментами. Что ж, соревнования проходили в
Победитель соревнований среди мужчин Нэйтан Чен, набравший сумму в 299,09 балла, поразил на показательных очень травматичным трюком — сальто назад.
Канадец Киган Мессинг, ставший четвертым, исполнил трогательный номер в память о своем брате, который погиб в аварии. Фигурист даже вынес портрет безвременно ушедшего, становился рядом с ним на колени и прикладывал руку к сердцу. Один из самых впечатляющих моментов шоу.
Анатолий Ильинский