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23:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Американский фигурист Чен исполнил опасный элемент в показательном номере

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Нэйтан Чен выступил с показательным номером на этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе (США).

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Источник: РИА "Новости"

Фигурист в своей программе исполнил опасный элемент — сальто назад. Этот прыжок запрещён на соревнованиях, однако спортсмены часто выполняют такой трюк в ледовых шоу.

Напомним, Чен тренируется под руководством российского специалиста Рафаэля Арутюняна.

Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 299,09 балла. Серебро выиграл ещё один представитель США — Джейсон Браун (255,09). Бронзовым призёром соревнований стал российский фигурист Дмитрий Алиев (253,55). Ещё один россиянин, Роман Савосин, занял последнее, 12-е место (182,16).

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