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22 октября, источник: Sport24

11-летняя ученица Тутберидзе сделала сальхов в 4 оборота. Это возрастной рекорд

11-летней фигуристке Веронике Жилиной из группы Этери Тутберидзе удалось исполнить четверной сальхов.

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Этот сложный элемент по силам далеко не каждому взрослому профессионалу, а в столь юном возрасте продемонстрированный Жилиной прыжок является рекордом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Жилина выполнила тройной аксель. Примечательно, что для этого ей даже не пришлось выйти на лед.

Этери Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). Она подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову.

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Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
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