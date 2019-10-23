11-летняя ученица Тутберидзе сделала сальхов в 4 оборота. Это возрастной рекорд
11-летней фигуристке Веронике Жилиной из группы Этери Тутберидзе удалось исполнить четверной сальхов.
11-летней фигуристке Веронике Жилиной из группы Этери Тутберидзе удалось исполнить четверной сальхов.
Этот сложный элемент по силам далеко не каждому взрослому профессионалу, а в столь юном возрасте продемонстрированный Жилиной прыжок является рекордом.
Ранее Жилина выполнила тройной аксель. Примечательно, что для этого ей даже не пришлось выйти на лед.
Этери Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). Она подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира 2019 года Алину Загитову.