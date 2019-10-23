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12:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ISU может изменить систему оценивания компонентов в фигурном катании

По итогам заседания совета ISU, прошедшего 11—12 октября в Женеве создана рабочая группа, работа которой будет направлена на повышение эффективности существующей системы судейства в фигурном катании и сокращение числа компонентов оценки.

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Источник: Reuters

В нее в числе прочих вошла судья международной категории россиянка Алла Шеховцова.

— Группа создана для анализа существующей системы судейства компонентов и для разработки предложений по ее совершенствованию, — цитирует ТАСС Шеховцову. — Не секрет, что судья во время соревнований должен оценивать слишком много критериев и не всегда это работает эффективно. Основная идея состоит в том, чтобы сократить количество оцениваемых компонентов, не потеряв в качестве.

Несколько лет назад технические комитеты уже предпринимали попытку подобного рода и выносили некоторые идеи на обсуждение, но по ряду причин кардинальных сдвигов не произошло. На тот момент решили ограничиться доработкой формулировок критериев, что повлияло на качество понимания всех нюансов, но не решило проблему переработки слишком большого объема информации.

На тот момент предложением Паоло Пиццокари было сократить количество компонентов до четырех. В основе моего еще более радикального предложения была идея перегруппировать существующие критерии оценки до трех — первый должен оценивать качество катания, второй — качество постановки композиции, программы, третий — как программа исполнена в эмоциональном и музыкальном плане.

Сейчас оценка за комоненты складывается из баллов за пять следующих составляющих: навыки катания; связующие элементы, выразительность, композицию и интерпретацию музыки.

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