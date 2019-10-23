Американский фигурист пропустит Гран-при Москвы из-за экзаменов в школе
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Винсент Чжоу, являющийся бронзовым призером ЧМ-2019 по фигурному катанию, пропустит
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Винсент Чжоу, являющийся бронзовым призером ЧМ-2019 по фигурному катанию, пропустит
«Это было трудно принять, но лучшим вариантом для меня станет пропуск соревнований в Китае и России. Сейчас я должен поставить учебу в школе на первое для себя место.
На минувшем мировом первенстве американский фигурист завоевал бронзовую награду в одиночном катании.