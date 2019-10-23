Американский фигурист пропустит Гран-при Москвы из-за экзаменов в школе

«Это было трудно принять, но лучшим вариантом для меня станет пропуск соревнований в Китае и России. Сейчас я должен поставить учебу в школе на первое для себя место. Из-за экзаменов я не смогу уделять нужное время тренировкам. Надеюсь, что скоро все же вернусь на лед и стану только сильнее», — написал 18-летний Чжоу в своем аккаунте в Instagram.