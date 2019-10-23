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14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский фигурист пропустит Гран-при Москвы из-за экзаменов в школе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Винсент Чжоу, являющийся бронзовым призером ЧМ-2019 по фигурному катанию, пропустит Гран-при Китая и России из-за учебы в школе.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Это было трудно принять, но лучшим вариантом для меня станет пропуск соревнований в Китае и России. Сейчас я должен поставить учебу в школе на первое для себя место. Из-за экзаменов я не смогу уделять нужное время тренировкам. Надеюсь, что скоро все же вернусь на лед и стану только сильнее», — написал 18-летний Чжоу в своем аккаунте в Instagram.

На минувшем мировом первенстве американский фигурист завоевал бронзовую награду в одиночном катании.

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