Фигуристки Тутберидзе переодеваются на льду. Надо ли это запретить?
Смена цвета платья Анны Щербаковой в произвольной программе — самая горячая тема после Skate America.
Смена цвета платья Анны Щербаковой в произвольной программе — самая горячая тема после Skate America.
Действующая чемпионка России Анна Щербакова, для которой этот сезон — дебютный на взрослом уровне, сделала большую ставку на свое
Мнения продвинутых болельщиков и любителей фигурного катания разделились. Одни восхищаются находкой команды Этери Тутберидзе со сменой цвета платья. Другие ворчат, что риск слишком высок и неоправдан. Мол, дополнительных баллов переодевание не приносит, а сбиться в технически сложной и насыщенной программе, отвлекаясь на крючочки на одежде, ничего не стоит. Зачем ставить себе палки в колеса?
Еще одно справедливое замечание: смена костюма нравится, пока это ново и свежо. Когда фигуристка будет показывать свою программу в
Щербакова рассказала, что идея со сменой костюма принадлежит ее тренеру Этери Тутберидзе. Говорят, именитая наставница хотела провернуть этот трюк еще с Алиной Загитовой и ее «Черным лебедем» — короткой программой олимпийского сезона. Но тогда нашлось более простое решение — ткань с пайетками, которые меняли цвет с белого на черный стоило едва провести по ним рукой.
Если в олимпийский сезон Тутбердзе на эксперимент не решилась, то вчерашние юниорки, едва выходящие на взрослый уровень, идеально подходят для таких вот находок. Щербакова не единственная фигуристка в группе, чей костюм меняется по ходу программы. Александра Трусова, которая дебютирует в «Гран-при» на этой неделе в Канаде, выступая на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, в короткой программе ловко сменила платье с белого на черное. Сделала она это, как и Щербакова, во время вращения. Даже более сложного, чем у
Сама идея со сменой костюма по ходу программы, на самом деле, не так уж и нова. Незначительно, но менялись костюмы у Натальи Забияко и Александра Энберта в «Спящей красавице» олимпийского сезона — при смене музыкальных отрезков у обоих партнеров появлялись «крылья».
Очень эффектно с помощью костюма была обыграна тема Золушки в программе танцевального дуэта из Канады Надя Башинска/Питер Бимон, выступавшего в прошлом сезоне среди юниоров. На балу она танцевала в белом праздничном платье, а когда часы пробили полночь, «облачилась» в рабочее синее.
Платье японки Каны Мурамото, выступавшей в танцах на льду с Крисом Ридом, отражало сезонное изменение вида сакуры.
Интересно было обыграно с помощью
В соревновательном режиме трюки с переодеванием активно использовали французские фигуристки. Еще 20 лет назад Ванесса Гусмероли, представлявшая в произвольной программе грабительницу, показала, как «украла» браслет — он волшебным образом появился у нее на руке.
Мае Беренис Мейте в произвольной программе сезона-2017/18 останавливалась, чтобы отцепить часть от своей серой юбки, под которой скрывалась разноцветная часть. Задумки, правда, никто особо не понял.
А вот у Лорин Леквалье в программе «Бриолин» смена костюма выглядит очень гармонично, когда при смене музыки розовая блузка превратилась в черное платье. Правда, она «переодевалась», стоя на льду, а не исполняя элемент, как Щербакова и Трусова.
В фигурное катание
Шьются такие платья из легких, крепких, практичных и не теряющих внешний вид тканей. Секретов изготовления таких нарядов — множество. У каждого дизайнера и/или портного они свои. Стандартных решений и подходов при пошиве
В повседневной жизни такая одежда доступна не всем. Хотя наряды с пайетками, меняющими цвет, становятся все доступнее в