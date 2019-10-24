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14:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фигуристки Тутберидзе переодеваются на льду. Надо ли это запретить?

Смена цвета платья Анны Щербаковой в произвольной программе — самая горячая тема после Skate America.

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Действующая чемпионка России Анна Щербакова, для которой этот сезон — дебютный на взрослом уровне, сделала большую ставку на свое чудо-платье для произвольной программы «Жар-птица». Костюм был готов уже к сентябрьским контрольным прокатам сборной России, хотя многие девушки выступали там в тренировочной одежде. Фигуристка рассказывала, что для того, чтобы отточить смену синего наряда на красный, ей приходилось много кататься в нем на тренировках. Усилия оправданы. На первом же турнире, Lombardia Trophy в Милане, трюк с «переодеванием» произвел эффект и впечатлил публику чуть ли не больше, чем четверной лутц фигуристки. Что-то похожее произошло и на стартовом этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе — городе, который знает толк в шоу.

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Мнения продвинутых болельщиков и любителей фигурного катания разделились. Одни восхищаются находкой команды Этери Тутберидзе со сменой цвета платья. Другие ворчат, что риск слишком высок и неоправдан. Мол, дополнительных баллов переодевание не приносит, а сбиться в технически сложной и насыщенной программе, отвлекаясь на крючочки на одежде, ничего не стоит. Зачем ставить себе палки в колеса?

Еще одно справедливое замечание: смена костюма нравится, пока это ново и свежо. Когда фигуристка будет показывать свою программу в четвертый-пятый раз (то есть, потенциально на главных стартах) это уже никого не будет восхищать так, как в начале сезона. Есть и более суровые комментарии: некоторые считают, что смену костюмов нужно запретить официально.

Страсть Тутберидзе

Щербакова рассказала, что идея со сменой костюма принадлежит ее тренеру Этери Тутберидзе. Говорят, именитая наставница хотела провернуть этот трюк еще с Алиной Загитовой и ее «Черным лебедем» — короткой программой олимпийского сезона. Но тогда нашлось более простое решение — ткань с пайетками, которые меняли цвет с белого на черный стоило едва провести по ним рукой.

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Успех российских фигуристов на Skate America

Если в олимпийский сезон Тутбердзе на эксперимент не решилась, то вчерашние юниорки, едва выходящие на взрослый уровень, идеально подходят для таких вот находок. Щербакова не единственная фигуристка в группе, чей костюм меняется по ходу программы. Александра Трусова, которая дебютирует в «Гран-при» на этой неделе в Канаде, выступая на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, в короткой программе ловко сменила платье с белого на черное. Сделала она это, как и Щербакова, во время вращения. Даже более сложного, чем у подруги-соотечественницы.

Золушка, сакура, «Бриолин»

Сама идея со сменой костюма по ходу программы, на самом деле, не так уж и нова. Незначительно, но менялись костюмы у Натальи Забияко и Александра Энберта в «Спящей красавице» олимпийского сезона — при смене музыкальных отрезков у обоих партнеров появлялись «крылья».

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Очень эффектно с помощью костюма была обыграна тема Золушки в программе танцевального дуэта из Канады Надя Башинска/Питер Бимон, выступавшего в прошлом сезоне среди юниоров. На балу она танцевала в белом праздничном платье, а когда часы пробили полночь, «облачилась» в рабочее синее.

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Платье японки Каны Мурамото, выступавшей в танцах на льду с Крисом Ридом, отражало сезонное изменение вида сакуры.

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Интересно было обыграно с помощью костюма-трансформера перевоплощение из мужчины в женщину россиянкой Анной Погорилой. Правда, это был только показательный номер.

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В соревновательном режиме трюки с переодеванием активно использовали французские фигуристки. Еще 20 лет назад Ванесса Гусмероли, представлявшая в произвольной программе грабительницу, показала, как «украла» браслет — он волшебным образом появился у нее на руке.

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Мае Беренис Мейте в произвольной программе сезона-2017/18 останавливалась, чтобы отцепить часть от своей серой юбки, под которой скрывалась разноцветная часть. Задумки, правда, никто особо не понял.

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А вот у Лорин Леквалье в программе «Бриолин» смена костюма выглядит очень гармонично, когда при смене музыки розовая блузка превратилась в черное платье. Правда, она «переодевалась», стоя на льду, а не исполняя элемент, как Щербакова и Трусова.

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Шоу иллюзионистов и фокусников

В фигурное катание костюмы-трансформеры пришли из шоу фокусников и иллюзионистов. Принцип у них один: в нужный момент человек делает что-то с фурнитурой — отстегивает крючок, отлепляет липучку или тянет за леску — и часть наряда раскрывается (прячется) или спадает.


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Шьются такие платья из легких, крепких, практичных и не теряющих внешний вид тканей. Секретов изготовления таких нарядов — множество. У каждого дизайнера и/или портного они свои. Стандартных решений и подходов при пошиве платьев-трансформеров не существует. Многое в этом деле зависит от опыта и творческих способностей изготовителя. А общий эффект — еще и от ловкости и натренированности самих фигуристок.

В повседневной жизни такая одежда доступна не всем. Хотя наряды с пайетками, меняющими цвет, становятся все доступнее в масс-маркете, особенно в детских линейках, с трансформерами для обычной носки — сложнее. При большом желании можно пошить платье а-ля Щербакова и Трусова в индивидуальном порядке, только вот удовольствие это недешевое. Изготовление такого костюма может обойтись примерно в тысячу долларов.

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