Туктамышева назвала причину, которая может заставить ее завершить карьеру

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Фигуристка отметила, что пока у нее есть желание бороться за самые высокие места, она будет продолжать совершенствоваться.

«Я хочу быть на вершине. Если я желаю этого добиться, мне нужно работать и продолжать совершенствоваться во всем. В противном случае я должна буду перестать кататься», — рассказала Туктамышева.

Фигуристка также заявила, что у нее до сих пор осталось желание бороться за призовые места на всех турнирах.