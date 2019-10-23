Туктамышева назвала причину, которая может заставить ее завершить карьеру
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью NBC Sports порассуждала о том, что способно заставить ее уйти из профессионального спорта.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью NBC Sports порассуждала о том, что способно заставить ее уйти из профессионального спорта.
Фигуристка отметила, что пока у нее есть желание бороться за самые высокие места, она будет продолжать совершенствоваться.
«Я хочу быть на вершине. Если я желаю этого добиться, мне нужно работать и продолжать совершенствоваться во всем. В противном случае я должна буду перестать кататься», — рассказала Туктамышева.
Туктамышева получила в субботу на Skate America за свой прокат 138,69 балла, заняв итоговое третье место на Skate America (итоговый результат — 205,97). Золотую медаль выиграла 15-летняя россиянка Анна Щербакова (227,76), второй стала американка Брэди Теннелл (216,14).