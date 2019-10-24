Чем Трусова ответит Щербаковой, а Медведева — Туктамышевой

Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу, в канадском городке Келоуна с населением чуть менее 200 тысяч человек стартует второй этап серии «Гран-при» Skate Canada. В женской части турнира состав просто бомбический.

Трусова и четверные

Главное для нас — старты одиночниц. Организаторы решили не ставить женские прокаты на вечерний прайм-тайм, а отвели им место в дневной программе, сразу после танцоров. А ведь состав на канадском этапе — мощнейший, и битва ожидается соответствующая.

В числе участниц — Александра Трусова, которую при чистом прокате произвольной программы превзойти невозможно. На показательном турнире Japan Open в начале октября ученица Этери Тутберидзе прыгнула четыре четверных в произвольной программе, один из которых — в каскаде. Проделает ли она то же самое на официальном турнире — вопрос. Но если да, и все будет четко, шансов победить ее не получит никто. Не зря эксперты говорят, что единственный шанс соперниц одолеть Александру — брать свое в короткой программе, где четверные не разрешены.

Партнерша Трусовой по тренировочной группе Анна Щербакова начала выступление во взрослой серии «Гран-при» с ошибки на дорожке шагов и четвертого места в короткой программе, а в произвольной — двумя четверными лутцами обыграла всех. Вполне возможно, что выступление Трусовой в Канаде пойдет по похожему сценарию — может быть, и без ошибок, но и без лидерства после короткой программы. Эксперт Артур Дмитриев в интервью «СЭ» сказал, что судить вчерашнюю юниорку будут строго. Но в произвольной программе Александра может обыграть всех за счет сложных прыжковых элементов, и тогда «фабрика Тутберидзе» отпразднует еще одну победу.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания

Медведева и Кихира

Евгения Медведева снова сразится с Рикой Кихирой на канадской земле. Предыдущая серия соперничества — Autumn Classic International в Оквилле в сентябре — завершилась победой японки. Там россиянка каталась уверенно, без явных ошибок, но с недочетами — на лутцах ей засчитали неверные ребра и недокруты. Этого было достаточно, чтобы не выиграть у Кихиры. Японка с двумя тройными акселями, пусть один из них тоже был признан судьями недокрученным, Медведеву по сумме двух программ обошла. Потом Евгения победила на турнире в Шанхае, где, правда, провалила произвольную, но у нее еще было время, чтобы выкатать свои программы. И потом, говорят, что канадский этап для Медведевой, которая тренируется в Торонто у Брайана Орсера, почти домашний, и судьи теоретически могут быть к ней благосклонны.



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У Кихиры до старта серии «Гран-при» случилось локальное сражение не только с Медведевой, но и с Трусовой — на том самом Japan Open, где Александра сделала четыре четверных прыжка за четыре минуты произвольной программы. Там японка уступила россиянке почти 16 баллов.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Образы Евгении Медведевой

Если до старта сезона канадский этап «Гран-при» представлялся как соперничество Медведевой, Трусовой и Кихиры, то сейчас в него с легкостью готова вклиниться и американка Брейди Теннел, во многом неожиданно взявшая серебро на Skate America в минувший уикэнд. И местную фигуристку Габриэль Дэйлман со счетов сбрасывать тоже не будем. В общем, конкуренция ожидается жесткая, а непопадание в двойку сильнейших на канадском этапе «Гран-при» может стоить кому-то из девушек места в финале серии.

Тарасова и Морозов

В соревнованиях спортивных пар, которые будут закрывать программу в оба дня, с интересом посмотрим на Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые переехали тренироваться в США к Марине Зуевой. Соперничать с ними, помимо прочих, будет и русская фигуристка Любовь Илюшечкина. Она давно получила канадское гражданство и выступала под флагом этой страны, но оставшись без партнера — Дилан Московиц завершил карьеру — пропустила сезон и выступала в «Цирке дю Солей». Теперь она встала в пару с Чарли Билодо, переехала в Монреаль к тренеру Ришару Готье, а одним из хореографов пары был танцор Гийом Сизерон.

Также в парном турнире в Канаде примут участие ученики Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые год назад на канадском этапе «Гран-при» были четвертыми.

В танцах на льду Россию представят главные хулиганы Бетина Попова/Сергей Мозгов, а также Софья Евдокимова и Егор Базин. В мужском турнире — Андрей Лазукин, которому, чтобы показать высокий результат, нужно кататься на свой максимум.

Российские участники

Женщины. Евгения Медведева, Александра Трусова, Серафима Саханович.

Евгения Медведева, Александра Трусова, Серафима Саханович. Мужчины. Андрей Лазукин

Андрей Лазукин Пары. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Танцы на льду. Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

Расписание Skate Canada

25 октября

21.00. Танцы на льду, обязательный танец

22.35. Женщины, короткая программа.

26 октября

2.15. Пары, короткая программа

3.40. Мужчины, короткая программа

21.05. Танцы, произвольный танец

23.00. Женщины, произвольная программа.