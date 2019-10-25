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24 октября, источник: ТАСС

Трусова заявила четыре четверных прыжка в произвольной программе Гран-при Канады

ТАСС, 24 октября. Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в канадской Келоуне. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: AP 2019

Согласно заявочному листу 15-летней фигуристки, в ходе произвольной программы она планирует исполнить четверной сальхов, четверной лутц (сложнейший из всех видов четверных), четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также комбинацию из четверного тулупа с тройным сальховом через ойлер. Последний прыжковый элемент Трусова будет выполнять в так называемой бонусной зоне, дающей 10-процентную надбавку к базовой стоимости элемента. Аналогичный прыжковый набор Трусова продемонстрировала на осеннем коммерческом турнире Japan Open в Саппоро, тогда фигуристка получила за свое выступление 160,53 балла. Ни одна фигуристка в мире, кроме Трусовой, не исполняет четыре четверных прыжка в одной программе, а также не переносит прыжковые элементы повышенной сложности в бонусную зону.

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Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, помимо нее данное достижение покорялось лишь россиянке Елене Радионовой (2013, 2014). Кроме того, в ее активе две победы на первенстве России среди юниоров, четыре выигранных этапа юниорского Гран-при, а также золото финала серии. В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) фигуристка не проиграла ни одного турнира, а во втором уступила лишь в двух — в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).

Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов как среди взрослых (163,78 и 238,69 балла соответственно), так и среди юниоров (150,40 и 225,52). Кроме того, Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца (впервые выполнен без ошибок 12 октября прошлого года на этапе Гран-при в Армении) и четверного тулупа (10 марта 2018-го на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, кому удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.


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Этап Гран-при в Канаде пройдет с 25 по 27 октября. Произвольные программы девушки покажут 26 октября, начало — 23:00 мск.

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