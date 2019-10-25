Трусова и рекорды: в Канаде пройдет этап Гран-при по фигурному катанию

Источник: AP 2019

История продолжается

Этой осенью фамилия Трусовой чаще всего соседствует в текстах со словом «история». В сентябре на турнире в Братиславе 15-летняя российская фигуристка установила два высших мировых достижения — по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. А в начале октября на соревнованиях в Японии Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.

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Ученица Этери Тутберидзе является безоговорочным фаворитом канадского этапа Гран-при. Причем болельщики вправе ждать от нее не только победы, но и обновления рекордов. Если Трусова вновь замахнется на четыре четверных прыжка в произвольной программе и исполнит их чисто, то превзойдет свой лучший результат, так как в Словакии она сделала три четверных прыжка.

Конкуренцию россиянке может составить в первую очередь японка Рика Кихира, которая исполняет в программах аксель в три с половиной оборота, а также владеет четверным прыжком. В нынешнем сезоне Кихира, как и Трусова, выиграла один этап серии «Челленджер» (в канадском Оквилле), но набрала на 14 с лишним баллов меньше (224,16 против 238,69).

Две другие российские фигуристки, выступающие на Skate Canada — двукратная серебряная медалистка Игр-2018, обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира Евгения Медведева и двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович — способны побороться за медали.

Медведева на том же турнире в Оквилле была второй вслед за Кихирой (217,43), также россиянка выиграла турнир в Шанхае (191,78). Саханович одержала победу на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате (184,45).

Из других фигуристок, претендующих на пьедестал, можно отметить серебряную медалистку турнира Skate America нынешнего сезона (результат 216,14) американку Брэйди Теннелл, бронзового призера чемпионата мира 2017 года канадку Габриэль Дэйлмен, чемпионку мира среди юниоров-2016 японку Марин Хонду.

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Большая перемена

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. | Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Трехкратные призеры чемпионатов мира Тарасова и Морозов являются основными претендентами на победу, несмотря на ставшее для многих неожиданным поражение на турнире в Солт-Лейк-Сити от американцев Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледука.

Многие специалисты отмечают, что после перехода к Марине Зуевой сильнейший российский дуэт значительно изменился — в первую очередь стал более артистичным и стильным. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова адресовала Зуевой на своей странице в Instagram слова «Спасибо за Женю и Володю».

Бойкова и Козловский в нынешнем сезоне выступили на турнире в Шанхае, где также заняли второе место (позади китайцев Чэн Пэн и Цзинь Яна). По набранным баллам ученики школы Тамары Москвиной превзошли результат Тарасовой и Морозова в Солт-Лейк-Сити — 203,16 против 194,69.

Основные соперники двух российских пар на турнире Skate Canada — канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро и американцы Алекса Шимека-Книрим/Крис Книрим. Могут составить конкуренцию в борьбе за медали и представители Канады Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо. Примечательно, что партнерша в этом дуэте была чемпионкой мира среди юниоров (в паре с Нодари Майсурадзе), представляя Россию, весь прошлый сезон она пропустила, выступая в «Цирке дю Солей», а сейчас решила вернуться к соревновательной деятельности.

За первыми медалями сезона

Бетина Попова и Сергей Мозгов. | Источник: РИА "Новости"

В танцах на льду Россию на Skate Canada представят Бетина Попова/Сергей Мозгов и Софья Евдокимова/Егор Базин. По личным рекордам этим двум дуэтам будет сложно претендовать на победу, но в борьбу за медали они вмешаться могут. Попова и Мозгов в нынешнем сезоне были третьими на турнире Finlandia Trophy и четвертыми на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Евдокимова и Базин, бронзовые призеры чемпионата России прошлого сезона, в столице Словакии были седьмыми.

Главные претенденты на победу в канадском турнире — представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, выигравшие на прошлой неделе этап Гран-при в Лас-Вегасе. Конкуренцию им составят канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, на счету которых победа на домашнем турнире серии «Челленджер» в Оквилле. За медали также поборются испанский дуэт Сара Уртадо/Кирилл Халявин и американцы Кейтлин Хавайек/Жан-Люк Бейкер.



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Ханю и остальные

Андрей Лазукин. | Источник: РИА "Новости"

В мужском одиночном катании на Skate Canada выступит только один российский участник — Андрей Лазукин. Ученик Алексея Мишина нынешний сезон начал не слишком удачно, заняв 12-е место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо и 7-е на Finlandia Trophy в финском Эспоо. Однако при чистом исполнении программ Лазукин может вмешаться в борьбу за призовые места.

Безоговорочный фаворит турнира — японец Юдзуру Ханю. Двукратный олимпийский чемпион в нынешнем сезоне выступал на «Челленджере» в Оквилле, где одержал победу. За медали в Келоуне вместе с Лазукиным поборются итальянец Маттео Риццо, Денис Васильев из Латвии, американец Кэмден Пулкинен, канадец Нам Нгуен.