Медведева: Устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой

Давайте Медведева против Медведевой. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, построить такое тело, которого у меня ещё никогда в жизни не было. Чтобы я смотрела на себя в зеркало, и любила саму себя, чтобы я нравилась себе. Это действительно очень сложно. Это очень большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать, что я против кого-то, потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека, — заявила Медведева в интервью Первому каналу.