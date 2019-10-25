Медведева: Устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приустала от того, что её постоянно противопоставляют другим фигуристкам.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приустала от того, что её постоянно противопоставляют другим фигуристкам.
По словам 19-летней спортсменки, она бросает вызов самой себе.
«Люди
Давайте Медведева против Медведевой. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, построить такое тело, которого у меня ещё никогда в жизни не было. Чтобы я смотрела на себя в зеркало, и любила саму себя, чтобы я нравилась себе. Это действительно очень сложно. Это очень большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать, что я против