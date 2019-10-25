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16:56 (мск), источник: Sport24

Тренировалась у Тутберидзе, дружила с Медведевой, учит четверной сальхов. История Серафимы Саханович

Она откроет соревнования женщин на Skate Canada.

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Про переходный возраст и взросление

Серафима Саханович родилась в Санкт-Петербурге и до семи лет совсем не интересовалась фигурным катанием. Мама, в прошлом фигуристка, оберегала дочь от необязательных травм и повреждений, поэтому каток долгое время оставался не более чем простым зимним развлечением.

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«Мама занималась фигурным катанием профессионально. Не очень долго, пока не сломала ключицу. На коньки меня поставили года в четыре, но на лед я выходила только под присмотром родителей на каких-нибудь массовых катаниях. Когда пошла в школу, папа решил, что меня надо занять еще чем-то. Мы как раз только переехали в новый дом, и по соседству открыли профессиональный каток. Мама сдалась. Пришли записываться, а мне говорят, что уже поздно начинать — в семь лет. Но Алина Григорьевна (Алина Писаренко, первый тренер Серафимы Саханович, ученица Алексея Мишина — Sport24) все же рискнула».

Стандартный набор прыжков и элементов Серафиме пришлось осваивать в два раза быстрее своих ровесниц. Но в итоге к 11 годам она выучила все тройные прыжки и впервые заявила о себе, когда победила в финале Кубка России, а потом стала главной соперницей Евгении Медведевой на юниорских этапах Гран-при и чемпионатах мира. И почти всегда немного уступала. В какой-то момент ей так надоело занимать вторые места, что она решила перебраться поближе к сопернице и начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе. Для этого ей пришлось сменить родной Петербург на Москву и расстаться с семьей и друзьями.

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«Мне тогда казалось, что все вокруг взрослеют, а я остаюсь на прежнем уровне и по характеру, по уровню сложности программ. Мне тоже захотелось повзрослеть. Дома, с родителями, это получилось бы не так быстро. К тому же в Питере меня тогда никто не брался спонсировать, а перекладывать все финансовые затраты на родителей не хотелось. Родители поддержали мое решение. Папа отправил со мной в Москву маму. Сам остался присматривать за всей нашей большой семьей. Бабушке тогда было 93 года, у одной сестры была маленькая дочка, вторая сестра ждала ребенка. Оставить их всех пап никак не мог. Но и отпустить меня одну тоже не решился. Им с мамой было очень сложно жить на два города, а мне — за всем этим наблюдать. Но это был полезный опыт. Если в программе мне нужно изображать какие-то сложные чувства, трагическую любовь, просто вспоминаю, как родители переживали этот момент».

Про Тутберидзе и Медведеву

В Москве Серафима прожила чуть больше года. У стремительного расставания с Тутберидзе только одна причина — Сима с мамой так и не смогли обустроиться в новом городе. В это же время в Петербурге начались проблемы с бизнесом у папы.

Саханович тяжело переживала отъезд из «Самбо-70», Тутберидзе тоже рассказывала об этом с грустью: «Сима с мамой очень неудачно сняли в Москве квартиру, их несколько раз грабили. Однажды к ним залезли ночью, когда Сима спала, мама услышала, грабитель выпрыгнул обратно, а потом под окном нашли нож. Другой раз их обворовали под ноль — даже пришлось просить федерацию выдать Симе второй комплект экипировки, потому что не в чем было ехать на соревнования. Все было очень сложно. Но Сима не хотела уезжать, плакала».


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Сейчас, оценивая год работы с Тутберидзе, Серафима говорит, что за это время полностью изменила свое отношение к фигурному катанию.

«Я научилась работать сама, без нагоняев, когда тебя никто не заставляет, а ты сама хочешь работать и получаешь от этого удовольствие. Наверное, это главное. До этого у меня был только один тренер, с семи лет. Она привыкла относиться ко мне как к ребенку. А как тренируют детей? Кричат, ругают, заставляют что-то делать — довольно жестко, в общем. В переходном возрасте такие методы перестают работать. У человека появляется свое мнение, становится обидно, когда на тебя повышают голос, как-то не так называют. У Этери Георгиевны этого не было. Она с первых тренировок общалась со мной как со взрослой. В “Хрустальном” никого не заставляют тренироваться: хочешь чего-то добиться — работаешь без подгонов».

Еще одна мысль, которую Саханович усвоила в Москве: не надо смотреть на соперниц — надо быть требовательнее к себе и делать свой максимум. Это помогло выстроить человеческие отношения, несмотря на постоянные разговоры о высокой конкуренции.

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«Мы с Женей какое-то время были соперницами. Тренировались вместе. Нас тоже пытались сталкивать. Но это все не для меня. Мы всегда очень хорошо общались. Просто мне кажется, что надо разделять отношения в жизни и на льду. И мне это дается достаточно просто. Я не рвусь и никогда не рвалась обогнать друзей-соперников. Я стремлюсь откатать свои программы чисто и достойно, чтобы все элементы были выполнены хорошо».

Про четверные прыжки и мотивацию

За последние пару лет у Саханович — несколько побед на «челленджерах», но в России пока не получается попасть даже в топ-10. Личный рекорд по сумме двух программ — 202,63 балла. Этого точно недостаточно там, где соперницы собирают свои программы вокруг четверных прыжков.

«Чемпионат России главный турнир? Для Загитовой, Трусовой, Косторной, Щербаковой — да. Для всех остальных — нет. Я все равно в тройку не попаду, какая разница, быть десятой или пятнадцатой?», — сказала Саханович в сердцах. И продолжила учить четверной сальхов.

«Мотивация? Доказать себе, что я могу. Я прекрасно понимаю, что у меня высокие прыжки и физически я могу сделать четверной. В какой-то момент я остановилась на тройных и очень себя за это ругаю. Когда останавливаешься, не просто стоишь на месте, а начинаешь через какое-то время деградировать. Это стагнация. Так нельзя.

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Мне удобно заходить на четверной сальхов, удобно его крутить, и я не боюсь. Главная проблема в ом, что на приземлении уходит ось. И я пока ничего не могу с этим сделать. Еще ни разу не выезжала нормально. Все время падаю с докрученного и будто вообще без шансов. Думаю, нужно время и терпение. Естественно, если бы это все было так легко, у нас бы все делали четверные прыжки.

Что буду делать, когда получится четверной сальхов? По технике у меня хороший флип. Там, правда, тоже есть свои заморочки. Его я прыгаю только с руками наверх, без рук, в нормальной группировке не прыгала года три, наверное. Как буду переучиваться, пока не знаю, но ради четверного, наверное, все же стоит попробовать.

Про новые образы и программы

Саханович всегда отличал оригинальный подход к выбору музыки и образов. За новаторство в этом сезоне отвечает короткая программа — под композицию «Мегаполис» фортепианного трио Bel Suono. В произвольной Серафима и ее нынешний тренер Ангелина Туренко остановились на более привычной музыке — из фильма «Шербурские зонтики».

«Не очень люблю музыку, которую часто берут, поэтому поиск материала для будущих программ у меня всегда растягивается на долгое время. В это межсезонье для короткой программы перебрали кучу вариантов: от «Ленинграда» до Таривердиева. И мне ничего не нравилось. А потом как-то прямо во время тренировки в голове заиграла вот эта мелодия — «Мегаполис». Тут же нашли ее в интернете, послушали и начали ставить программу.

Эта музыка по-настоящему сильная, ведет за собой. И образ как-то сразу возник в голове. Я стою в центре серого-серого города, в котором нет ни единой живой души — только небоскребы из стекла и бетона. У меня даже на платье есть яркий акцент — это как бы моя душа, единственная живая. Я мечусь, ударяюсь, упираюсь, но в конце концов разбиваю эти стены серости и скуки.

«Шербурские зонтики» для произвольной предложила Ангелина Николаевна. Она меня сразу увидела в этой музыке. Мне сначала эта идея совсем не понравилась. Мне казалось, что эта музыка уже всем приелась. Сомневалась до последнего. Уже выкатывали программу, а я не совсем понимала задумку, сама программа казалась пустоватой и скучной.

Все сложилось, когда придумали платье и начались первые полноценные прокаты. Я просто почувствовала себя в этой музыке, как рыба в воде. Мне кажется, я хорошо ее дополняю.

Сюжет — точно по фильму, как и музыкальные фрагменты. Единственное расхождение с оригиналом — финал. Моя история заканчивается на том моменте, когда Женевьева провожает Ги в армию. А дальше — открытый финал, пусть зрители сами решат, следовать оригинальному сюжету или придумать что-то свое.

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