Тренировалась у Тутберидзе, дружила с Медведевой, учит четверной сальхов. История Серафимы Саханович

Про переходный возраст и взросление

Серафима Саханович родилась в Санкт-Петербурге и до семи лет совсем не интересовалась фигурным катанием. Мама, в прошлом фигуристка, оберегала дочь от необязательных травм и повреждений, поэтому каток долгое время оставался не более чем простым зимним развлечением.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bsm2NGABUVd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bsm2NGABUVd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/serafima_sakhanovich/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> serafima_sakhanovich</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-14T07:42:22+00:00">13 Янв 2019 в 11:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мама занималась фигурным катанием профессионально. Не очень долго, пока не сломала ключицу. На коньки меня поставили года в четыре, но на лед я выходила только под присмотром родителей на каких-нибудь массовых катаниях. Когда пошла в школу, папа решил, что меня надо занять еще чем-то. Мы как раз только переехали в новый дом, и по соседству открыли профессиональный каток. Мама сдалась. Пришли записываться, а мне говорят, что уже поздно начинать — в семь лет. Но Алина Григорьевна (Алина Писаренко, первый тренер Серафимы Саханович, ученица Алексея Мишина — Sport24) все же рискнула».

Стандартный набор прыжков и элементов Серафиме пришлось осваивать в два раза быстрее своих ровесниц. Но в итоге к 11 годам она выучила все тройные прыжки и впервые заявила о себе, когда победила в финале Кубка России, а потом стала главной соперницей Евгении Медведевой на юниорских этапах Гран-при и чемпионатах мира. И почти всегда немного уступала. В какой-то момент ей так надоело занимать вторые места, что она решила перебраться поближе к сопернице и начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе. Для этого ей пришлось сменить родной Петербург на Москву и расстаться с семьей и друзьями.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BGi-bMntnww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BGi-bMntnww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/serafima_sakhanovich/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> serafima_sakhanovich</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-12T07:44:16+00:00">12 Июн 2016 в 12:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне тогда казалось, что все вокруг взрослеют, а я остаюсь на прежнем уровне и по характеру, по уровню сложности программ. Мне тоже захотелось повзрослеть. Дома, с родителями, это получилось бы не так быстро. К тому же в Питере меня тогда никто не брался спонсировать, а перекладывать все финансовые затраты на родителей не хотелось. Родители поддержали мое решение. Папа отправил со мной в Москву маму. Сам остался присматривать за всей нашей большой семьей. Бабушке тогда было 93 года, у одной сестры была маленькая дочка, вторая сестра ждала ребенка. Оставить их всех пап никак не мог. Но и отпустить меня одну тоже не решился. Им с мамой было очень сложно жить на два города, а мне — за всем этим наблюдать. Но это был полезный опыт. Если в программе мне нужно изображать какие-то сложные чувства, трагическую любовь, просто вспоминаю, как родители переживали этот момент».

Про Тутберидзе и Медведеву

В Москве Серафима прожила чуть больше года. У стремительного расставания с Тутберидзе только одна причина — Сима с мамой так и не смогли обустроиться в новом городе. В это же время в Петербурге начались проблемы с бизнесом у папы.

Саханович тяжело переживала отъезд из «Самбо-70», Тутберидзе тоже рассказывала об этом с грустью: «Сима с мамой очень неудачно сняли в Москве квартиру, их несколько раз грабили. Однажды к ним залезли ночью, когда Сима спала, мама услышала, грабитель выпрыгнул обратно, а потом под окном нашли нож. Другой раз их обворовали под ноль — даже пришлось просить федерацию выдать Симе второй комплект экипировки, потому что не в чем было ехать на соревнования. Все было очень сложно. Но Сима не хотела уезжать, плакала».



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Сейчас, оценивая год работы с Тутберидзе, Серафима говорит, что за это время полностью изменила свое отношение к фигурному катанию.

«Я научилась работать сама, без нагоняев, когда тебя никто не заставляет, а ты сама хочешь работать и получаешь от этого удовольствие. Наверное, это главное. До этого у меня был только один тренер, с семи лет. Она привыкла относиться ко мне как к ребенку. А как тренируют детей? Кричат, ругают, заставляют что-то делать — довольно жестко, в общем. В переходном возрасте такие методы перестают работать. У человека появляется свое мнение, становится обидно, когда на тебя повышают голос, как-то не так называют. У Этери Георгиевны этого не было. Она с первых тренировок общалась со мной как со взрослой. В “Хрустальном” никого не заставляют тренироваться: хочешь чего-то добиться — работаешь без подгонов».

Еще одна мысль, которую Саханович усвоила в Москве: не надо смотреть на соперниц — надо быть требовательнее к себе и делать свой максимум. Это помогло выстроить человеческие отношения, несмотря на постоянные разговоры о высокой конкуренции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsO016LBS7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsO016LBS7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/serafima_sakhanovich/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> serafima_sakhanovich</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-04T23:48:42+00:00">4 Янв 2019 в 3:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы с Женей какое-то время были соперницами. Тренировались вместе. Нас тоже пытались сталкивать. Но это все не для меня. Мы всегда очень хорошо общались. Просто мне кажется, что надо разделять отношения в жизни и на льду. И мне это дается достаточно просто. Я не рвусь и никогда не рвалась обогнать друзей-соперников. Я стремлюсь откатать свои программы чисто и достойно, чтобы все элементы были выполнены хорошо».

Про четверные прыжки и мотивацию

За последние пару лет у Саханович — несколько побед на «челленджерах», но в России пока не получается попасть даже в топ-10. Личный рекорд по сумме двух программ — 202,63 балла. Этого точно недостаточно там, где соперницы собирают свои программы вокруг четверных прыжков.

«Чемпионат России главный турнир? Для Загитовой, Трусовой, Косторной, Щербаковой — да. Для всех остальных — нет. Я все равно в тройку не попаду, какая разница, быть десятой или пятнадцатой?», — сказала Саханович в сердцах. И продолжила учить четверной сальхов.

«Мотивация? Доказать себе, что я могу. Я прекрасно понимаю, что у меня высокие прыжки и физически я могу сделать четверной. В какой-то момент я остановилась на тройных и очень себя за это ругаю. Когда останавливаешься, не просто стоишь на месте, а начинаешь через какое-то время деградировать. Это стагнация. Так нельзя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw4tISVHZqy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw4tISVHZqy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/figureskatingrussia_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> figureskatingrussia_</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-30T16:16:07+00:00">30 Апр 2019 в 9:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мне удобно заходить на четверной сальхов, удобно его крутить, и я не боюсь. Главная проблема в ом, что на приземлении уходит ось. И я пока ничего не могу с этим сделать. Еще ни разу не выезжала нормально. Все время падаю с докрученного и будто вообще без шансов. Думаю, нужно время и терпение. Естественно, если бы это все было так легко, у нас бы все делали четверные прыжки.

Что буду делать, когда получится четверной сальхов? По технике у меня хороший флип. Там, правда, тоже есть свои заморочки. Его я прыгаю только с руками наверх, без рук, в нормальной группировке не прыгала года три, наверное. Как буду переучиваться, пока не знаю, но ради четверного, наверное, все же стоит попробовать.

Про новые образы и программы

Саханович всегда отличал оригинальный подход к выбору музыки и образов. За новаторство в этом сезоне отвечает короткая программа — под композицию «Мегаполис» фортепианного трио Bel Suono. В произвольной Серафима и ее нынешний тренер Ангелина Туренко остановились на более привычной музыке — из фильма «Шербурские зонтики».

«Не очень люблю музыку, которую часто берут, поэтому поиск материала для будущих программ у меня всегда растягивается на долгое время. В это межсезонье для короткой программы перебрали кучу вариантов: от «Ленинграда» до Таривердиева. И мне ничего не нравилось. А потом как-то прямо во время тренировки в голове заиграла вот эта мелодия — «Мегаполис». Тут же нашли ее в интернете, послушали и начали ставить программу.

Эта музыка по-настоящему сильная, ведет за собой. И образ как-то сразу возник в голове. Я стою в центре серого-серого города, в котором нет ни единой живой души — только небоскребы из стекла и бетона. У меня даже на платье есть яркий акцент — это как бы моя душа, единственная живая. Я мечусь, ударяюсь, упираюсь, но в конце концов разбиваю эти стены серости и скуки.

«Шербурские зонтики» для произвольной предложила Ангелина Николаевна. Она меня сразу увидела в этой музыке. Мне сначала эта идея совсем не понравилась. Мне казалось, что эта музыка уже всем приелась. Сомневалась до последнего. Уже выкатывали программу, а я не совсем понимала задумку, сама программа казалась пустоватой и скучной.

Все сложилось, когда придумали платье и начались первые полноценные прокаты. Я просто почувствовала себя в этой музыке, как рыба в воде. Мне кажется, я хорошо ее дополняю.