Тренировалась у Тутберидзе, дружила с Медведевой, учит четверной сальхов. История Серафимы Саханович
Она откроет соревнования женщин на Skate Canada.
Она откроет соревнования женщин на Skate Canada.
Серафима Саханович родилась в
«Мама занималась фигурным катанием профессионально. Не очень долго, пока не сломала ключицу. На коньки меня поставили года в четыре, но на лед я выходила только под присмотром родителей на
Стандартный набор прыжков и элементов Серафиме пришлось осваивать в два раза быстрее своих ровесниц. Но в итоге к 11 годам она выучила все тройные прыжки и впервые заявила о себе, когда победила в финале Кубка России, а потом стала главной соперницей Евгении Медведевой на юниорских этапах
«Мне тогда казалось, что все вокруг взрослеют, а я остаюсь на прежнем уровне и по характеру, по уровню сложности программ. Мне тоже захотелось повзрослеть. Дома, с родителями, это получилось бы не так быстро. К тому же в Питере меня тогда никто не брался спонсировать, а перекладывать все финансовые затраты на родителей не хотелось. Родители поддержали мое решение. Папа отправил со мной в Москву маму. Сам остался присматривать за всей нашей большой семьей. Бабушке тогда было 93 года, у одной сестры была маленькая дочка, вторая сестра ждала ребенка. Оставить их всех пап никак не мог. Но и отпустить меня одну тоже не решился. Им с мамой было очень сложно жить на два города, а мне — за всем этим наблюдать. Но это был полезный опыт. Если в программе мне нужно изображать
В Москве Серафима прожила чуть больше года. У стремительного расставания с Тутберидзе только одна причина — Сима с мамой так и не смогли обустроиться в новом городе. В это же время в Петербурге начались проблемы с бизнесом у папы.
Саханович тяжело переживала отъезд из «Самбо-70», Тутберидзе тоже рассказывала об этом с грустью: «Сима с мамой очень неудачно сняли в Москве квартиру, их несколько раз грабили. Однажды к ним залезли ночью, когда Сима спала, мама услышала, грабитель выпрыгнул обратно, а потом под окном нашли нож. Другой раз их обворовали под ноль — даже пришлось просить федерацию выдать Симе второй комплект экипировки, потому что не в чем было ехать на соревнования. Все было очень сложно. Но Сима не хотела уезжать, плакала».
Сейчас, оценивая год работы с Тутберидзе, Серафима говорит, что за это время полностью изменила свое отношение к фигурному катанию.
«Я научилась работать сама, без нагоняев, когда тебя никто не заставляет, а ты сама хочешь работать и получаешь от этого удовольствие. Наверное, это главное. До этого у меня был только один тренер, с семи лет. Она привыкла относиться ко мне как к ребенку. А как тренируют детей? Кричат, ругают, заставляют
Еще одна мысль, которую Саханович усвоила в Москве: не надо смотреть на соперниц — надо быть требовательнее к себе и делать свой максимум. Это помогло выстроить человеческие отношения, несмотря на постоянные разговоры о высокой конкуренции.
«Мы с Женей
За последние пару лет у Саханович — несколько побед на «челленджерах», но в России пока не получается попасть даже в топ-10. Личный рекорд по сумме двух программ — 202,63 балла. Этого точно недостаточно там, где соперницы собирают свои программы вокруг четверных прыжков.
«Чемпионат России главный турнир? Для Загитовой, Трусовой, Косторной, Щербаковой — да. Для всех остальных — нет. Я все равно в тройку не попаду, какая разница, быть десятой или пятнадцатой?», — сказала Саханович в сердцах. И продолжила учить четверной сальхов.
«Мотивация? Доказать себе, что я могу. Я прекрасно понимаю, что у меня высокие прыжки и физически я могу сделать четверной. В
Мне удобно заходить на четверной сальхов, удобно его крутить, и я не боюсь. Главная проблема в ом, что на приземлении уходит ось. И я пока ничего не могу с этим сделать. Еще ни разу не выезжала нормально. Все время падаю с докрученного и будто вообще без шансов. Думаю, нужно время и терпение. Естественно, если бы это все было так легко, у нас бы все делали четверные прыжки.
Что буду делать, когда получится четверной сальхов? По технике у меня хороший флип. Там, правда, тоже есть свои заморочки. Его я прыгаю только с руками наверх, без рук, в нормальной группировке не прыгала года три, наверное. Как буду переучиваться, пока не знаю, но ради четверного, наверное, все же стоит попробовать.
Саханович всегда отличал оригинальный подход к выбору музыки и образов. За новаторство в этом сезоне отвечает короткая программа — под композицию «Мегаполис» фортепианного трио Bel Suono. В произвольной Серафима и ее нынешний тренер Ангелина Туренко остановились на более привычной музыке — из фильма «Шербурские зонтики».
«Не очень люблю музыку, которую часто берут, поэтому поиск материала для будущих программ у меня всегда растягивается на долгое время. В это межсезонье для короткой программы перебрали кучу вариантов: от «Ленинграда» до Таривердиева. И мне ничего не нравилось. А потом
Эта музыка
«Шербурские зонтики» для произвольной предложила Ангелина Николаевна. Она меня сразу увидела в этой музыке. Мне сначала эта идея совсем не понравилась. Мне казалось, что эта музыка уже всем приелась. Сомневалась до последнего. Уже выкатывали программу, а я не совсем понимала задумку, сама программа казалась пустоватой и скучной.
Все сложилось, когда придумали платье и начались первые полноценные прокаты. Я просто почувствовала себя в этой музыке, как рыба в воде. Мне кажется, я хорошо ее дополняю.
Сюжет — точно по фильму, как и музыкальные фрагменты. Единственное расхождение с оригиналом — финал. Моя история заканчивается на том моменте, когда Женевьева провожает Ги в армию. А дальше — открытый финал, пусть зрители сами решат, следовать оригинальному сюжету или придумать