Трусова идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде
ТАСС, 26 октября. Российская фигуристка Александра Трусова занимает третье место по итогам короткой программы на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии
ТАСС, 26 октября. Российская фигуристка Александра Трусова занимает третье место по итогам короткой программы на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии
15-летняя россиянка получила за свой прокат 74,40 балла. Лидирует после короткой программы японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22).
Россиянка Евгения Медведева после проката набрала 62,89 балла и идет на шестой строчке. Еще одна россиянка Серафима Саханович идет седьмой (62,63). Произвольную программы женщины представят в ночь на воскресенье.
Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, помимо нее данное достижение покорялось лишь россиянке Елене Радионовой (2013, 2014). Кроме того, в ее активе две победы на первенстве России среди юниоров, четыре выигранных этапа юниорского
Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов как среди взрослых (163,78 и 238,69 балла соответственно), так и среди юниоров (150,40 и 225,52). Кроме того, Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца (впервые выполнен без ошибок 12 октября прошлого года на этапе