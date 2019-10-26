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01:05 (мск), источник: ТАСС

Трусова идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 26 октября. Российская фигуристка Александра Трусова занимает третье место по итогам короткой программы на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

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Источник: РИА "Новости"

15-летняя россиянка получила за свой прокат 74,40 балла. Лидирует после короткой программы японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22).

Россиянка Евгения Медведева после проката набрала 62,89 балла и идет на шестой строчке. Еще одна россиянка Серафима Саханович идет седьмой (62,63). Произвольную программы женщины представят в ночь на воскресенье.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, помимо нее данное достижение покорялось лишь россиянке Елене Радионовой (2013, 2014). Кроме того, в ее активе две победы на первенстве России среди юниоров, четыре выигранных этапа юниорского Гран-при, а также золото финала серии. В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) фигуристка не проиграла ни одного турнира, а во втором уступила лишь в двух — в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).

Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов как среди взрослых (163,78 и 238,69 балла соответственно), так и среди юниоров (150,40 и 225,52). Кроме того, Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца (впервые выполнен без ошибок 12 октября прошлого года на этапе Гран-при в Армении) и четверного тулупа (10 марта 2018-го на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, кому удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

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Тутберидзе и Медведева: теперь порознь

Гран-при в Канаде завершится в ночь на воскресенье, позднее в субботу на турнире спортивные пары представят короткую программу.

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