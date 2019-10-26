Орсер: Медведева продолжит борьбу на Гран-при, несмотря на неудачу в короткой программе

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Медведевой не удался чистый прокат короткой программы — спортсменка сделала ошибку на двойном акселе, а затем упала с тройного лутца. За это судьи снизили ее оценку на 2,95 балла. В итоге Медведева с 62,89 баллами идет на шестой строчке. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22). Третья — россиянка Александра Трусова (74,40).

«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — сказал Орсер.