Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Россияне получили за свой прокат 76,45 балла. Второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, набравший 75,50 балла. Третьими идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,57). Произвольную программу пары покажут в ночь на воскресенье.

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров. На взрослом уровне фигуристы еще добирались до решающего старта Гран-при.