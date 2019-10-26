Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Уфа
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Астон Вилла
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Амур
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Леганес
Мальорка
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив
СКА
Футбол. Зарубежный
18:30
Лилль
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Парма
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Эйбар
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Б
56
Хоккей. НХЛ
20:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ним
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Брешиа
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Атлетик
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
24
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
02
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Аризона Койотс
35
Хоккей. НХЛ
01:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
16
Все события
Фоторепортажи
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
09:47 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Лазукин идет шестым после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 26 октября. Российский фигурист Андрей Лазукин занимает шестое место после короткой программы в одиночных соревнованиях у мужчин на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадском городе Келоуна.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянин заработал 78,99 балла. Лидирует после короткой программы двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, набравший 109,60 балла, что всего на 0,93 балла меньше его мирового рекорда. Вторым идет американец Камден Пулкинен (89,05). Третье место занимает канадец Нам Нгуен (84,08).

Лазукин является воспитанником именитого тренера Алексея Мишина. Ранее на этапах Гран-при россиянин не поднимался выше шестого места. В 2019 году он поехал на командный чемпионат мира вместо Максима Ковтуна, испытывавшего проблемы со здоровьем, занял 10-е место в личном зачете и завоевал бронзу в команде по итогам первенства. В феврале 2019 года Лазукин впервые в карьере выиграл Кубок России.

В субботу дуэты продемонстрируют произвольный танец (21:09 мск), после них будут разыграны медали у девушек (23:00 мск). В воскресенье в 02:55 мск начнется произвольная программа у пар, а в 04:32 мск завершат этап Гран-при в Канаде мужчины.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Образы Евгении Медведевой
Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Три матча продолжат в субботу программу 14-го тура РПЛ
Российская пара лидирует на этапе Гран-при в Канаде
Российский нападающий признан второй звездой дня в НХЛ
Американский боец UFC назвал Макгрегора трусом, бросив ему вызов
Макгрегор: Овечкин является настоящим русским мужиком
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» одержать волевую победу
Слуцкий впервые высказался после скандала с оскорбившим игроком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь