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11:07 (мск), источник: ТАСС

Бестемьянова: Медведевой трудно сохранять мотивацию, не владея четверными прыжками

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Двукратной чемпионке мира и Европы российской фигуристке Евгении Медведевой сложно сохранять мотивацию в условиях отсутствия в арсенале прыжковых элементов повышенной сложности. Такое мнение ТАСС в субботу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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В ночь на субботу в канадской Келоуне начался второй в сезоне этап Гран-при. 19-летняя Медведева в короткой программе упала с тройного лутца, а также допустила ошибки на оставшихся двух прыжковых элементах — каскаде из тройного флипа и тройного тулупа и сольном двойном акселе.

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Россиянка набрала 62,89 балла и идет на шестой строчке.

«Очень жаль, что плохо откаталась Женя Медведева, причем не просто плохо, а как-то совсем уж плохо, грустно, и аксель был очень плохой, и с лутца она упала, и на каскаде был недокрут, — сказала Бестемьянова. — В общем не совсем ее день был. Не могу сказать, почему это происходит. Чаще всего это потеря мотивации, возможно, трудно ей, кругом все с акселями тройными, с четверными прыжками, очень сложно держать мотивацию, не обладая такими элементами».

Бестемьянова также оценила шансы Медведевой попасть на пьедестал по итогам этапа. «Я думаю, что это реально, если она выполнит идеально свой прокат, а остальные будут лежать и не вставать. Но мы не знаем, как они все будут кататься, женское одиночное катание очень непредсказуемое. Давайте дождемся соревнований», — добавила она.

Произвольные программы одиночницы представят в ночь на воскресенье.

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