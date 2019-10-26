Урманов не считает ошибки Медведевой на Гран-при в Канаде поводом для серьезных выводов

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Медведевой не удался чистый прокат короткой программы — спортсменка сделала ошибку на двойном акселе, а затем упала с тройного лутца, за что судьи снизили ее оценку на 2,95 балла. В итоге 19-летняя двукратная чемпионка мира с 62,89 баллами идет на шестой строчке. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22), третья — россиянка Александра Трусова (74,40).

«Я бы сейчас не делал никаких серьезных заявлений в связи с ее неудачей в выступлении. Женя и прошлый сезон не очень хорошо начала, но потом восстановилась. Она сохраняет шансы на попадание в сборную, борьба будет интересной», — уверен Урманов.

Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Медведева смогла спустя год после Игр завоевать бронзовую медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). Сейчас ей, как отметил специалист, предстоит исправление технического брака и работа над психологией.

«Я видел разминку, и там как раз таки все было неплохо, и аксель она нормально прыгала. Сложно ручаться на сто процентов, но тут есть и психологические моменты, и технические ошибки — чуть-чуть просела перед акселем, не удержала спину, и как следствие ошибка, хоть и небольшая. Есть технический брак и на лутце, и на флипах, все это надо подправлять. И почему было принято решение поставить лутц в короткую программу, мне не очень понятно», — отметил Урманов.