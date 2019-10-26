Бестемьянова: Трусова выиграет Гран-при в Канаде, даже если откажется от одного четверного

15-летняя Трусова, для которой данный этап является первым в карьере на взрослом уровне, стала третьей по итогам короткой программы, набрав 74,40 балла. Фигуристка чисто исполнила прыжковую заявку, включая каскад из тройного лутца и тройного риттбергера в бонусной зоне. Первое место занимает японка Рика Кихира (81,35), второе — южнокореянка Ю Ён (78,22), обе спортсменки владеют тройным акселем — прыжком повышенной сложности у женщин, в ходе своих выступлений они чисто выполнили данный элемент. Прыжки в четыре оборота, которыми владеет Трусова, запрещены в короткой программе в женском одиночном катании, при этом в произвольной россиянка заявила к исполнению четыре четверных прыжка.

«Замечательно откаталась Саша Трусова, пока идет третьей, но четверные запрещены в короткой программе у женщин, поэтому впереди нее находятся те, кто умеют делать тройной аксель, — сказала Бестемьянова. — Для Трусовой это не отрыв, она планирует прыгать четыре четверных прыжка, но даже если она сделает три — ее не догнать. Конечно, если Кихира будет прыгать два тройных акселя, один из которых в каскаде, а Саша не сделает четверные, то тогда да, победы не будет, но будем надеяться, что Саша справится. Мы уже видели ее фантастический прокат в Японии (на предсезонном турнире Japan Open, где Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных в одной программе — прим. ТАСС), ждем от нее повторения».