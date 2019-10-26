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11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
12:39 (мск), источник: ТАСС

Урманов: Трусова делает самую сложную программу на Гран-при, но соперницы подтягиваются

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Программа российской фигуристки Александры Трусовой является самой дорогой по базовой стоимости, но ее соперницы из Японии, Южной Кореи и США тоже имеют в арсенале сложные прыжки. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион, тренер Алексей Урманов.

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Источник: AP 2019

15-летняя Трусова занимает третье место по итогам короткой программы на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии Гран-при. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22). Россиянка Евгения Медведева набрала 62,89 балла и идет на шестой строчке. Еще одна россиянка Серафима Саханович идет седьмой (62,63).

«Третье место Трусовой можно воспринимать совершенно спокойно, ее контент в произвольной самый сложный и дорогой — понятно, что с ним надо рассчитывать на самое высокое место и после третьего результата в короткой, — уверен Урманов. — Но программы кореянки и японки наверняка будут с двумя акселями в три с половиной оборота, что тоже серьезно. Выполнит все Трусова — спокойно может претендовать на первое место, но вопрос и в том, как проявят себя эти две девушки».


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«Да и американка Брэди Теннел [идет четвертой — прим. ТАСС] тоже в раскладе — с учетом того, что на первом этапе в США она была второй, ее федерация будет за нее бороться, и это правильно. Она мне тоже понравилась — да, может и была сдержанна в первой половине программы, но затем последовал убедительный финал с двумя просто прекрасными вращениями, которые мало кто сегодня делает — оригинальные, без потери скорости».

«Каковы шансы Трусовой на победу? Давайте называть вещи своими именами — на этапе в Келуоне катается одиннадцать девушек и один ребенок, и наши соперницы прилично подтянулись. В целом же я получил удовольствие от одиночного женского катания на этапе в Канаде, даже несмотря на небольшие ошибки участниц», — добавил Урманов.

Произвольные программы одиночницы продемонстрируют в ночь на воскресенье.

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