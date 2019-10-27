Попова и Мозгов заняли восьмое место на этапе Гран-при Skate Canada

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью стали вторыми в танцах на льду на втором этапе Гран-при — турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна, и гарантировали себе попадание в Финал Гран-при.