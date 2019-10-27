Попова и Мозгов заняли восьмое место на этапе Гран-при Skate Canada
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью стали вторыми в танцах на льду на втором этапе
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью стали вторыми в танцах на льду на втором этапе
Лидировавшие после
Победу одержали стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (209,01 балла). Замкнули тройку британцы Лила Фиар и Льюис Гибсон (195,35 балла).
Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (173,54 балла) стали восьмыми. Еще одна российская пара Софья Евдокимова/Егор Базин получила 167,39 балла и заняла девятое место.
Хаббелл и Донохью, победившие на первом этапе в