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26 октября, источник: Спорт РИА Новости

Попова и Мозгов заняли восьмое место на этапе Гран-при Skate Canada

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью стали вторыми в танцах на льду на втором этапе Гран-при — турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна, и гарантировали себе попадание в Финал Гран-при.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лидировавшие после ритм-танца Хаббел и Донохью в субботу представили произвольную программу, за которую получили 123,10 балла. По сумме двух прокатов американцы набрали 206,31 балла и заняли итоговое второе место.

Победу одержали стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (209,01 балла). Замкнули тройку британцы Лила Фиар и Льюис Гибсон (195,35 балла).

Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (173,54 балла) стали восьмыми. Еще одна российская пара Софья Евдокимова/Егор Базин получила 167,39 балла и заняла девятое место.

Хаббелл и Донохью, победившие на первом этапе в Лас-Вегасе (США), первыми из танцевальных пар гарантировали себе попадание в Финал Гран-при.

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