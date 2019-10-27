Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда и выиграла дебютный этап Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе
15-летняя фигуристка стала лучшей в произвольной программе, набрав 166,62 балла за прокат (100,20 балла при этом россиянка заработала за технику). По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами.
Второе место досталось японке Рики Кихире. В ее активе 230,33 балла. Другая россиянка Евгения Медведева сумела реабилитироваться после неудачи в короткой программе. Она показала третий результат в произвольной программе (146,73).
Трусова занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Выступая на соревнованиях среди юниоров, россиянка неоднократно демонстрировала сложные прыжки во время прокатов.