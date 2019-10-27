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08:56 (мск), источник: ТАСС

Трусова упала в произвольной программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде

ТАСС, 27 октября. Российская фигуристка Александра Трусова совершила падение в ходе произвольной программы на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

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Источник: Reuters

Россиянка не смогла удачно выполнить сальхов в четыре оборота. По итогам произвольной программы она получила 166,62 балла, результат по сумме короткой и произвольной программ составил 241,02 балла. Трусова установила новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме баллов, побив собственное достижение — 163,78 и 238,69 балла соответственно.

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В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух — в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

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