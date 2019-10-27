Трусова упала в произвольной программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде

Источник: Reuters

Россиянка не смогла удачно выполнить сальхов в четыре оборота. По итогам произвольной программы она получила 166,62 балла, результат по сумме короткой и произвольной программ составил 241,02 балла. Трусова установила новый мировой рекорд в произвольной программе и по сумме баллов, побив собственное достижение — 163,78 и 238,69 балла соответственно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IceX40Iz8Fc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух — в финале юниорского Гран-при (второе место, выиграла Алена Косторная) и на взрослом чемпионате России (второе место, победила Анна Щербакова).

Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.