Трусова счастлива, что смогла выиграть этап Гран-при после падения на первом прыжке

Источник: AP 2019

Россиянка не смогла удачно выполнить первый прыжок в произвольной программе — сальхов в четыре оборота.

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За произвольную программу Трусова получила 166,62 балла, по сумме короткой и произвольной программ ее результат составил 241,02 балла. Трусова установила новые мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по сумме двух программ, побив собственные достижения. Второе место заняла японка Рика Кихира (230,33 балла), третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (217,49).

«Я счастлива, что победила, буду продолжать работать больше, когда вернусь домой, — сказала Трусова. — Часто случается, что я падаю с первого прыжка на тренировках. Все нормально, мне просто нужно продолжать работать».

«Я люблю соревнования и жду их с волнением. Я просто люблю то, что я делаю», — добавила россиянка.

Этап Гран-при в в канадской Келоуне завершится в ночь на воскресенье, позднее произвольные программы представят мужчины и спортивные пары.