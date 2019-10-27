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12:00 (мск), источник: Sport24

Авербух советует Медведевой учить четверной прыжок: Без этого вряд ли можно на что-то рассчитывать

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от произвольной программы Евгении Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada. 19-летняя спортсменка за свой прокат набрала 146,73 балла и заняла 3-е место. Но этого не хватило, чтобы попасть в медальный зачет — в итоге 5-е место.

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«Хочу похвалить Женю, ей сегодня было очень тяжело выступать после того, что было вчера. Она действительно была хорошо подготовлена к этому турниру, но эти страшные ошибки практически закрыли ей дорогу на пьедестал.

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По произвольной программе она стала третьей, если бы ей вчера удалось прокатиться так же чисто, то я уверен, что по сумме бы она была на пьедестале, потому что кореянка не очень успешно откатала. Однако при вчерашнем шестом месте отставание было большое, она, к сожалению, не смогла его нивелировать.

Однако каталась она сегодня очень хорошо, усложнила свою программу. Практически безошибочно выступила, но с пятым местом она практически лишилась шансов на попадание в финал чемпионской серии Гран-при. Она обязательно будет выступать на Cup of Russia, но в финал пробраться нельзя одним этапом. Однако она будет сражаться на чемпионате России, там конкуренция колоссальная: Трусова, Щербакова, Загитова, Косторная и другие. Надо бороться!

Заметна хорошая подготовка Медведевой по ее чистому исполнению. Она прибавила относительно себя. Не говорю, что ее засудили, сейчас она выжала максимум своих возможностей. Для борьбы на равных нужно учить четверной прыжок. Не просто говорить о нем, а уже начинать делать. Без такого козыря, как хотя бы один четверной прыжок, сейчас рассчитывать на что-то вряд ли можно. Четверной сальхов ей под силу, тогда она сразу попадет в борьбу за лидирующие позиции", — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.

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