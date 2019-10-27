Авербух советует Медведевой учить четверной прыжок: Без этого вряд ли можно на что-то рассчитывать
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от произвольной программы Евгении Медведевой на этапе
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от произвольной программы Евгении Медведевой на этапе
«Хочу похвалить Женю, ей сегодня было очень тяжело выступать после того, что было вчера. Она действительно была хорошо подготовлена к этому турниру, но эти страшные ошибки практически закрыли ей дорогу на пьедестал.
По произвольной программе она стала третьей, если бы ей вчера удалось прокатиться так же чисто, то я уверен, что по сумме бы она была на пьедестале, потому что кореянка не очень успешно откатала. Однако при вчерашнем шестом месте отставание было большое, она, к сожалению, не смогла его нивелировать.
Однако каталась она сегодня очень хорошо, усложнила свою программу. Практически безошибочно выступила, но с пятым местом она практически лишилась шансов на попадание в финал чемпионской серии
Заметна хорошая подготовка Медведевой по ее чистому исполнению. Она прибавила относительно себя. Не говорю, что ее засудили, сейчас она выжала максимум своих возможностей. Для борьбы на равных нужно учить четверной прыжок. Не просто говорить о нем, а уже начинать делать. Без такого козыря, как хотя бы один четверной прыжок, сейчас рассчитывать на