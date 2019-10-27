Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Канаде

Россияне получили за произвольную программу 140,26 балла балла, по сумме двух программ набрав 216,71 балла. Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49), бронзовые медали завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.