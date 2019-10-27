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09:35 (мск), источник: ТАСС

Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 27 октября. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

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Источник: Reuters

Россияне получили за произвольную программу 140,26 балла балла, по сумме двух программ набрав 216,71 балла. Вторыми стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49), бронзовые медали завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Этап Гран-при в Канаде завершится позднее в воскресенье произвольной программой в мужском одиночном катании. Ранее россиянка Александра Трусова выиграла соревнования в женском одиночном катании, второе место заняла заняла японка Рика Кихира, третье — представительница Южной Кореи Ю Ён. Россиянка Евгения Медведева стала пятой, Серафима Саханович — восьмой.

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